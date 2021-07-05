«سيوة» تمنع النقل الثقيل من السير وسط المدينة

حذرت الوحدة المحلية بمركز ومدينة سيوة سائقي مركبات النقل والمعدات الثقيلة، وجميع المركبات بنطاق مركز ومدينة سيوة، من السير وسط المدينة، وناشدت رئاسة مركز ومدينة سيوة المواطنين بالإلتزام حفاظاً على سلامة الجميع، وأكدت خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، وضع خط سير لسيارات النقلداخل مدينة سيوة، وتحديد طرق للسير بها.

مدينة سيوة تحدد خطوط سير لسيارات النقل والمعدات الثقيلة

وحددت الوحدة المحلية بمركز ومدينة سيوة خطوط سير لسائقي مركبات النقل الثقيل «القلاب، والمقطورات، والشاحنات، والمعدات الثقيلة»، وتعليمات وهي كالتالي:

- الإلتزام بعدم الوقوف والمرور بميدان السوق، ومدخل ميدان المسجد الكبير، والشوارع المحيطة بميدان السوق.

- على جميع سائقي النقل الثقيل المرور من مدخل المدينة يمين قسم شرطة سيوة المؤدي إلى منطقة ابوصحرا، يليها منطقة الرمل.

- جميع سائقي المركبات بأنواعها الالتزام بسرعة 30 كيلومتر داخل نطاق المدينة، حفاظاً على سلامة الجميع.

- منع كل من هو دون السن القانونية لقيادة المركبات "الأطفال"، حفاظاً على سلامة الجميع من الحوادث.

محاذير سير النقل الثقيل بشوارع وسط مدينة سيوة

وتعد الشوارع الكائنة وسط مدينة سيوة، وميدان المسجد الكبير، من الشوارع المزدحمة بالمواطنين على مدار اليوم، لوجود البنك، وقلعة شالى التى تستقبل أفواجا سياحية على مدار الساعة يوميا، وإدارة التضامن الإجتماعى، وأكبر مساجد سيوة، وتتركز بها المنطقة التجارية كلها، من بازارات، ومحلات مواد غذائية، ومحلات منتجات سيوة البيئية، والمطاعم والكافتريات، وبعض الفنادق، مع توافد السياح على هذه المناطق التى تعد قلب المدينة، مما دفع مركز ومدينة سيوة برئاسة العميد عصام عبدالغنى إلى منع سيارات النقل الثقيل والمعدات الثقيلة من السير وسط سيوة، منعا من الحوادث وتقليل الضغط على تلك المناطق، وتهيئة الأجواء المناسبة للمناطق السياحية.