محطة لتنقية المياه من الحديد والمنجنيز بـ16.5 مليون جنيه في سيوة

أعلن الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، عن تسليم الأرض المخصصة لإنشاء محطة جديدة لإزالة الحديد والمنجنيز بمدينة سيوة، إلى الشركة المنفذة، للبدء فى إنشاء المحطة بتكلفة 16.5 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية قدرها 5000 متر مكعب يومياً، وذلك ضمن المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن الجزء الثانى من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بالتنسيق مع اللواء عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة.

إنشاء شبكات مياه جديدة بسيوة

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح إن هناك عدة مشروعات يجري تنفيذها في مركز سيوة، منها مشروعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بالإضافة إلى عدة مشروعات أخرى بمحافظة مطروح، خاصةً بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تتمثل في إنشاء شبكات المياه أقطار 4 و6 بوصة، بتكلفة 4 ملايين جنيه، بطول 4 كيلوات في قرية «المراقي» بسيوة.

إنشاء محطات تحلية آبار المياه بقرى مطروح

وأضاف رئيس الشركة أنه يجري إنشاء عدد 4 محطات تحلية مياه الآبار بطاقة 100 متر مكعب/ يوم لكل محطة، بتكلفة 6 ملايين جنيه لكل محطة، بكل من قرى «فوكة، وكشوك عميرة، والحلازيين، وشماس»، وإنشاء محطة تحلية مياه الآبار الجوفية بطاقة 50 متر مكعب/ يوم، بتكلفة 4 ملايين جنيه بكلية الزراعة في قرية «فوكة»، بالكيلو 80 شرق مدينة مرسى مطروح، وإنشاء شبكات مياه بقرية «السلام»، التابعة لمدينة الحمام، أقطار 4,6 بوصة، بطول 3 كيلومترات، بتكلفة 2.5 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ هذه المشروعات تباعاً، خلال الفترة المقبلة.