وزير البترول لوفد «أباتشي»: مصر ملتزمة بمبادرات الحفاظ البيئة العالمية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي العالمية والذي يزور مصر حالياً والوفد المرافق له حيث تم بحث خطط عمل الشركة خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة أباتشي في التوسع في أنشطتها في مصر.

وخلال اللقاء، أكد الملا، أنَّ اهتمام شركة أباتشي بالتوسع في أنشطتها في مجال البحث والاستكشاف وزيادة انتاجها يؤكد أن منطقة الصحراء الغربية لا تزال تتمتع باحتمالات بترولية واعدة خاصة في ظل التطور الهائل الذى تضيفه التكنولوجيات الحديثة في مجال البحث والاستكشاف وعلى الأخص في الطبقات العميقة.

حضر اللقاء المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والجيولوجي أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، وأسامة مبارز وكيل الوزارة لشئون المكتب الفني، وضم وفد شركة أباتشي ستيف ريني نائب رئيس الشركة للشئون المالية، وديفيد تشي نائب الرئيس الإقليمى والمدير العام لأباتشي مصر.

وأضاف الملا أن مصر تلتزم بتنفيذ أهداف المبادرات العالمية للحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الكربون وأن الوزارة تولى أهمية قصوى لتطبيق الاشتراطات البيئية وإجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة أوجه العمل البترولي، مشيراً إلى تنفيذ برامج تدريبية للكوادر البشرية العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والاهتمام بتنمية مهارات الكوادر البشرية.

ومن جهته، أكد كريستمان أن الشركة تخطط لضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بهدف تكثيف نشاط الحفر والعمل على زيادة الإنتاج في ظل نتائج متميزة لعمليات البحث السيزمى التي نفذتها الشركة في مناطق امتيازها ، وأشار إلى قيام أباتشى على مدار 25 عاماً بضخ استثمارات تتخطى 20 مليار دولار لإنتاج أكثر من 2 مليار برميل زيت مكافئ.

وأشار إلى أنَّ زيارته لمصر تعد أول زيارة خارجية يقوم بها منذ أزمة كورونا كما أن مشاركته في فعاليات مؤتمر إيجبس 2020 كانت أيضاً أخر زيارة خارجية يقوم بها قبل أزمة كورونا، وهو ما يظهر مدى اهتمام والتزام الشركة بأنشطتها في مصر.

وأشاد كريستمان، بالجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية من إجراءات للحفاظ على البيئة والالتزام بالاشتراطات البيئية.