طلبات إحلال الميكروباص.. تبدأ الأسبوع المقبل في 7 محافظات

خلال الأسبوع المقبل سيسمح بتلقي طلبات إحلال الميكروباص «المتقادمة»، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، في محافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

التقديم عبر الموقع الرسمي والسيارات ستعمل بالغاز الطبيعي

طلبات إحلال الميكروباص، أكد فيها أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، أن التقدم لها سيكون من خلال الموقع الإلكتروني «www.gogreenmasr.com»، الخاص بالمبادرة، خصوصا أن هذه السيارات ستعمل بالغاز الطبيعي، بما يُسهم في توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتسهيل امتلاكهم لسيارات متطورة وموفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وتعظيم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

تلقي طلبات تسجيل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لإحلالها بسيارات جديدة

واعتبارا من أول يوليو الجاري، بدأ تلقى طلبات تسجيل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لإحلالها بسيارات جديدة بنفس الإجراءات المقررة بالمبادرة الرئاسية، مع سداد المقابل الرمزي لإعفاء سياراتهم من موديل 1976 حتى 2001 من الضرائب الجمركية.

إيصال السداد من جمرك بورسعيد فى الموعد المحدد

ولفت «منير» إلى أن العميل يسدد هذا المقابل الرمزي الذى يقدر بنحو 2000 جنيه للموديلات من 1976 حتى 1990، و5 آلاف جنيه للموديلات من 1991 حتى 2001، ويحصل على إيصال السداد من جمرك بورسعيد في الموعد المحدد، قبل تخريد السيارة القديمة مباشرة، واستكمال باقى الإجراءات بشكل طبيعي حتى استلام السيارة الجديدة.

إتاحة إمكانية تغيير البنك حال رفضه للطلب

وأشار أحمد عبدالرازق، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إلى أنه أتيحت إمكانية تغيير البنك حال رفضه للطلب، خاصة أن هناك 31 بنكًا يشاركون في المبادرة، وتعديل نظام السداد أيضًا من التقسيط إلى السداد النقدي، وتغيير مدة القسط من 7 إلى 10 سنوات والعكس، من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة، برقم الطلب الخاص بالعميل، منوها إلى أنه يمكن الآن إضافة أي مستندات جديدة، بناءً على رغبة العميل أو طلب البنك.