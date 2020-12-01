توقيع عقود توصيل الغاز الطبيعى بمدينة برأس غارب

وقّع اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، عقود توصيل الغاز لطبيعى لمناطق "خور رحمي، السقالة، 30 مسكن" اليوم، عقب تصديق المحافظ، اللواء عمرو حنفي، على طلب أهالي المدينة لرفع المعاناة عن كاهلهم، وحضر جلسة التوقيع المهندس نصر خليفة، مساعد العضو المنتدب لشركة سيتى جاز، والمهندس خالد الكومي، مسئول الشركة برأس غارب.

وأكد رئيس المدينة مواصلة الجهود لبدء توصيل خطوط الغاز الطبيعى لمنطقتي "الإيمان والشباب" غلى جانب منطقة "التلفزيون" غدا على أن يتم العمل بباقى المناطق بالتتابع وتشمل "تقسيم الشباب بجوار السوق الجديد – تقسيم الشركة العامة إمتداد الايمان – خور رحمى – السقالة – 30 مسكن".

يأتى هذا فى ظل توجيهات وتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، برفع المعاناة عن المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات وتوصيل جميع المرافق .

وفي سياق آخر، تابع اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، الأعمال الجارية لتخطيط وتنظيم شارع 9 بالتنسيق مع المهندس محسن زهران، رئيس هيئة الطرق بالبحر الأحمر، وضياء سليم، سكرتير مدينة مرسى علم، وأوضح عدلي أهمية البدء فى تمهيد الشوارع الداخلية استعدادآ لرصفها وربطها بالشوارع الرئيسية بالمدينة مشيرا إلى تمهيد الشوارع لتسهيل حركة المواطنين والمواصلات بين شوارع المدينة .

جدير بالذكر أن الوحدة المحلية للمدينة تواصل جهودها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر اللائق .