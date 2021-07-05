مسافرون: سياحة اليخوت ضرورية لجذب السياح أصحاب الإنفاق المرتفع

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إنّ سياحة اليخوت واحدة من أهم البرامج السياحية الغنية التي تجذب شرائح مرتفعة الإنفاق، حيث تتمتع مصر بالعديد من المنتجعات السياحية التي تستطيع تنفيذ برامج سياحية باليخوت، ويمكننا أن نربط عدة منتجعات سياحية مصرية في رحلة واحدة، ويمكن إعداد برنامج سياحي مشترك يربط بين وجهات سياحية في مصر ووجهات ببلاد سياحية أخرى.

وأضاف عبداللطيف، أنّ الاهتمام بسياحة اليخوت سيكون له دور كبير في تنشيط الحركة العربية والخليجية للمدن السياحية في منطقة البحر الأحمر، مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، لقربها من دول الخليج، وكثير من الأشقاء بدول الخليج يفضلون التنقل باليخوت الخاصة بهم، ما يتطلب وجود مراسي تستوعب الحركة المنتظرة، كما يجب تسهيل إجراءات الدخول من تصاريح وموافقات من الجهات المختلفة.

خطط عاجلة لتنشيط سياحة اليخوت

ودعا رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إلى ضرورة وضع خطة واضحة ومحددة لتنشيط سياحة اليخوت في مصر، وتسهيل الإجراءات المطلوبة لدخولها من أجل جذب المزيد من اليخوت والسفن السياحية بهدف زيادة الحركة الوافدة.

وأكد عبداللطيف، أنّ تنشيط سياحة اليخوت سيستفيد منها بالدرجة الأولى المدن المطلة على البحر المتوسط، مثل مرسى مطروح والإسكندرية والعلمين، فالنسبة الأكبر من حركة اليخوت تأتي عن طريق البحر الأبيض المتوسط، ويأتي في المرتبة الثانية منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى ضرورة منح امتيازات لليخوت والمراكب السياحية التي ترسو بالموانئ المصرية، وبينها تخفيض الرسوم، فعائد السياحة من هذا النشاط عالي جدا ويغطي أي تسهيلات ممنوحة.

إسبانيا واليونان وإيطاليا

وأوضح رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، أنّ دولا أوروبية مثل إسبانيا واليونان وقبرص، تجذب سياحة اليخوت والسفن السياحية العملاقة إليها، لما تتمتع به من بنية قوية وخدمات لوجستية كبيرة في مجال السفن واليخوت، وهي منافس قوي لكم التسهيلات التي تقدمها لسياحة اليخوت والمراكب السياحية التي ترسو هناك، ويجب أن نحذوا حذوها في التسهيلات المقدمة لزوارها، مشيرا إلى وجود فرص قوية وواعدة لمصر في سياحة اليخوت والسفن السياحية، لما نتميز به من مدن مطلة على البحرين الأبيض والأحمر لا يوجد لها مثيل بالعالم.

ودعا عبداللطيف، إلى عدم إغفال الاهتمام بسياحة السفن السياحية العملاقة التي تحمل على متنها أكثر من 2000 سائح وتجوب منطقة حوض البحر المتوسط، لزيارة عدد من الدول المطلة عليه مثل مصر واليونان وقبرص وإيطاليا، فبها ميزة كبيرة وهي الرحلات السريعة أو سياحة اليوم الواحد، فعندما يتم استقبال هذه السفن على شواطئ الإسكندرية ومدينة العلمين في المستقبل القريب على سبيل المثال، فهذا يعني وجود رواج سياحي في الإسكندرية والقاهرة وبورسعيد من خلال القادمين عبر هذه السفن.

خط ملاحي بين مطروح وايطاليا

واقترح رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، دراسة تنفيذ خط ملاحي بين مرسى مطروح وجنوب إيطاليا، من خلال تنظيم برامج سياحية لزيارة مطروح ومعالمها السياحية والاستمتاع بشواطئها، خاصة أنّ مرسى مطروح مؤهلة لاستقبال اليخوت والمراكب السياحية بشكل كبير.

يذكر أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤخرا اجتماعا لمناقشة سبل جذب سياحة اليخوت، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية، لاستعراض الفرص الواعدة لتطوير سياحة اليخوت في مصر، وعقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أمس، اجتماعا لنفس الموضوع، لإزالة التحديات والمعوقات التي تواجه سياحة اليخوت في مصر.