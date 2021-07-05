عاجل..مدبولي: نسعى للاكتفاء الذاتي من اللقاحات الأساسية وعدم الاستيراد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة المصرية بصدد محاولات عقد اتفاقيات وإنهاء اتفاقيات مع معاهد عالمية لضمان إنتاج 8 لقاحات أساسية تحتاجها مصر، سواء للأطفال منذ الولادة أو المواطنين الكبار.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته لفاكسيرا منذ قليل بحضور وزيرة الصحة ورئيس هيئة الشراء الموحد وسفير الصين، «سنكون قادرين على انتاج اللقاحات في شركة فاكسيرا، ونسعى للاكتفاء الذاتي وعدم الحاجة للاستيراد لها».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «لكي تعود مصر لمكانتها القوية لابد أن نمتلك قدرتنا على إنتاج الأدوية واللقاحات لأنها مسالة امن قومي».