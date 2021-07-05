عدد سكان مصر.. «وصلنا لـ102 مليون نسمة»

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر، بلغ اليوم الاثنين، 102مليون نسمة، بعد مرور حوالي 18 شهرا على دخول مصر قائمة الـ«100مليون نسمة » في فبراير 2020.

عدد سكان مصر زاد في 8 أشهر مليون نسمة

وأكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر ، بلغ 101 مليون نسمة، في يوم الثالث من اكتوبر 2020 الماضي ، بزيادة مليون نسمة خلال 8 أشهر تقريبا.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء، أن عدد سكان مصر، حقق زيادة سكانية في عدد المواليد قدرها مليون مولود في 257 يوما أي ما يعادل 9 أشهر و5 أيام، لافتا إلى معدل الزيادة الطبيعية في المواليد بلغ 3636 نسمة في الفترة من 3 أكتوبر 2020 إلى اليوم 5 يوليو 2021.

القاهرة تحتل مركز الأول في عدد سكان مصر.. 10 ملايين نسمة

وترصد «الوطن» من خلال الساعة الإلكترونية بالجهاز أعداد سكان المحافظات، عن اليوم الاثنين 5 يوليو 2021، حيث تصدرت القاهرة عاصمة البلاد، قائمة الأكثر في عدد سكان مصر ، حيث بلغ عدد سكان محافظة القاهرة ، 10 ملايين و41 ألفا و779 نسمة فيما بلغ عدد سكان محافظة الجيزة 9 ملايين و250 ألفا و197 نسمة، لتحتل المرتبة الثانية بين المحافظات الأكبر في عدد سكان مصر.

الغربية عاشر المحافظات الأكثر في عدد سكان مصر.. 5.3 مليون نسمة

وأظهرت الساعة السكانية، أن محافظة الشرقية جاءت في المرحلة الثالثة في قائمة المحافظات الأكثر في عدد سكان مصر، حيث بلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين و684 ألفا و736 نسمة، ثم جاءت محافظة الدقهلية في المركز الرابع وعدد سكانها 6 ملايين و889 ألفا و525 نسمة، ومحافظة البحيرة بلغ عدد سكانها 6 ملايين و675 ألفا و20 نسمة في المركز الخامس، واحتلت محافظة المنيا المركز السادس وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و62 ألفا و290 نسمة، واحتلت محافظة القليوبية المركز السابع وعدد سكانها 5 ملايين و981 ألفا و950 نسمة، ثم محافظة سوهاج في المركز الثامن وعدد سكانها 5 ملايين و489 ألفا و71 نسمة، واحتل محافظة الإسكندرية المركز التاسع وعدد سكانها 5 ملايين و441 ألفا و84 نسمة، بينما جاءت محافظة الغربية في المركز العاشر، وبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين و309 آلاف و520 نسمة.

بينما احتلت محافظتا شمال وجنوب سيناء النسبة الأقل في عدد السكان، حيث بلغ عدد سكان مصر في محافظة الشمال نحو 450 ألفا و528 نسمة، وبلغ عدد الجنوب 111ألفا و389 نسمة.