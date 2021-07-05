إحداها عربية.. تعرف على أكثر البلاد حرا على كوكب الأرض

يشهد العالم كله بشكل عام ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، على غير المعتاد، حتى الدول الأكثر برودة لم تنج من ذلك.

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة في حرائق، وموت الكثير من المواطنين، كما حدث في كندا؛ إذ اشتعل أكثر من 130 حريقا في غابات كندية، في جميع أنحاء غرب البلاد.

وحذر الخبراء من مزيد من الصواعق طيلة الأيام الماضية، بسبب موجة الحر الشديد التي ضربت البلاد، ما قد يفاقم من وتيرة اشتعال الحرائق، وتوفي 4 مصريين أمس في قبرص، نتيجة حرائق الغابات في إحدى القرى.

وتشير دراسة مناخية إلى أن درجات الحرارة تزداد بشكل كبير حول العالم، كما حدده علماء المناخ، وفي خلال السنوات الـ5 المقبلة، سوف تزداد درجات الحرارة بنسبة أكبر، متوقعة أنه بحلول عام 2025، أن تكون درجة الحرارة العالمية لعام واحد على الأقل أشد سخونة بـ 1.5 درجة مئوية عن مستوى درجة الحرارة العالمية ما قبل الثورة الصناعية.

وتعد 1.5 درجة مئوية الحد الأدنى لدرجة الحرارة العالمية التي حددتها اتفاقية باريس، بشأن تغير المناخ، التي دعا العلماء إلى عدم تخطيها، من أجل درء أسوأ آثار تغير المناخ.

الدول الأكثر حرا على كوكب الأرض

1- صحراء لوط إيران، وصلت درجة حرارة السطح فيها إلى 80 درجة مئوية.

2- صحراء سونوران المكسيك؛ إذ وصلت درجة الحرارة فيها إلى 80 درجة مئوية.

3- العزيزية ليبيا، وصلت الحرارة فيها إلى 58 درجة مئوية.

4- وادي الموت بولاية كاليفورينا في الولايات المتحدة الامريكية، وصلت الحرارة فيه إلى 56.7 درجة مئوية.

5- دولة الكويت 50.2 درجة مئوية.