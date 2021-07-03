الأرصاد: ارتفاع الرطوبة الأسبوع المقبل مع استمرار الموجة الحارة

قال مصدر بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إن الأسبوع المقبل سيشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والجيزة، وشديد الرطوبة علي الوجه البحرى، وتنخفض الرطوبة في صعيد مصر، مضيفا أن الحرارة تشمل السواحل الشمالية، وسوف يكون شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة، مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات.

ارتفاع درجات الحرارة في الصعيد 5 درجات عن القاهرة

وأضاف المصدر لـ «الوطن»، أنه لا تنكسر الموجة الحارة خلال الأسبوع المقبل، حيث تستمر مع ارتفاع الحرارة، وذلك على مختلف المحافظات، مؤكدا أنه حتى الآن لا يوجد موعد محدد لانكسار الموجة الحارة وعودة الطقس إلى معدلاته الطبيعية.

وأوضح المصدر، أنه يسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء ليلا، مشيرا إلى أن اليوم السبت يشهد ارتفاعا في الحرارة حيث تصل إلى 41 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والجيزة وتزداد 5 درجات في صعيد مصر.

درجات الحرارة اليوم السبت:

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الأحد

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الاثنين

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.