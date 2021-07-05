تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين في فض اعتصام النهضة إلى 3 أغسطس

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، لجلسة 3 أغسطس المقبل، لطلبات الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم، ومحمد محمد عمار، وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.

كانت نيابة الجنايات أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التجمهر، وتكدير الأمن والسلم العامين، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق، ومناهضة ثورة 30 يونيو.