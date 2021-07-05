وزير التعليم يحسم مصير التابلت في امتحانات الثانوية العامة 2021

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالبة أحد أولياء الأمور بعدم دخول الطلاب بالتابلت في امتحانات الثانوية العامة، والاكتفاء بالكتاب المدرسي؛ لمنع الغش أو تصوير ونشر امتحانات الثانوية العامة أو تهكيرالأجهزة، قائلا: «من الطبيعي أن نتمكن جميعا من إنهاء ظاهرة الغش وليس التنازل عن التطوير والتقدم بسبب الغش».

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «التعليم المصري 2030» عبر تطبيق «واتس آب»: «إذا انتصر الغش فقد حرمنا أولادنا المجتهدين من ثمرات التطوير، العالم كله يستخدم هذه الأدوات ويجب أن يتدرب عليها أولادنا، كذلك نبذل كل الجهد كي نستفيد جميعا من التطوير في السنوات المقبلة».

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، شدد على طلاب الثانوية العامة بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تطبيق قوانين رادعة لمنع الغش في الامتحانات، لافتاً إلى أنه سيتم السماح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات ستعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه سيجرى التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتعقيم جميع اللجان الامتحانية.