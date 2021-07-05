كيف تحافظ على الراوتر المنزلي في درجات الحرارة المرتفعة؟

مع الارتفاع في درجات الحرارة التي نشهده خلال الأيام الحالية، والذي يعد السمة الرئيسية خلال أشهر فصل الصيف، يواجه العديد من مستخدمي الإنترنت المنزلي انقطاع خدمة الإنترنت بصورة متكررة ما يسبب الإزعاج للبعض.

ووفقًا لموقع «24 الإماراتي» فجميع المعدات الكهربائية، بما في ذلك جهاز الراوتر يتمتع بنطاق درجة حرارة مثالي يمكن أن يعمل ضمنه، وعندما تصبح درجات الحرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة، فقد يتسبب ذلك في حدوث فوضى في المكونات الموجودة داخل الجهاز، ما يؤدي إلى إبطاء العمليات أو توقفها بشكل كامل.

ورغم أنّ درجات الحرارة أحيانًا لا تتجاوز 40 درجة، لكن حال وضعت جهاز الراوتر قرب النافذة مواجهًا لضوء الشمس، أو في نطاق انعكاس مرآة تعكس هذا الضوء، فقد يتوقف اتصال الإنترنت بشكل كامل.

ويمكنك الحفاظ على جهاز الراوتر الخاص بك في درجات الحرارة المرتفعة من خلال اتباع الخطوات الآتية، وذلك وفقًا لموقع Wikihow:

نصائح للحفاظ على جهاز الراوتر

- ضع جهاز الراوتر في مكان ليس حارًا، ويفضل أن يكون مكان بارد ولا توجد أجهزة كهربائية أخرى إلى جانبه فيه، ويكون بعيدا عن ضوء الشمس قدر الإمكان.

- ضع الجهاز على سطح غير مائل وغير ماص للحرارة، ويعتبر وضعه على أريكة أو مفرش ليس حلًا جيدًا، لذا يفضل وضعه على مكتب أو طاولة حديدية على سبيل المثال حتى تسمح للهواء بالمرور من خلاله.

- يفضل وضع الجهاز في غرفة مكيفة دائمًا أو أمام أحد المراوح التي تستخدمها في المنزل بشكل مستمر لإعطاء تبريد أفضل.

- إذا كنت لا تستخدم جهاز الراوتر، أغلقه ولا تفتحه دون داعٍ، إذ إنّ توصيلات ADSL لن تستجيب للجهاز حال فتحه وغلقه كثيرًا، ما يؤثر على الخدمة، لذا أطفئه فقط في الأوقات التي لن تحتاجه فيها.

- أغلق الخدمات التي لا تحتاجها والتي قد تكون الـ WiFi إن كنت لا تستخدم الخدمة أو خدمات الـ WPS لكي تحميه من الاختراق أيضًا.

- حاول أن تقوم بشراء حامل للجهاز لتعليقه في الحائط لإعطاء فتحاته أفضل تهوية، ويفضل أن يكون في غرفة مكيفة أو جيدة التهوية.