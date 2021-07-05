مستشار الرئيس: مصر قادرة على توطين صناعة لقاح كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة ومحددة في شقين، الأول توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا لأكبر عدد من المواطنين في مصر، والثاني نتيجة لتفاعلات توفير اللقاحات على المستوى العالمي والأفريقي والمحلي في الفترة الماضية، وكان من الأهمية تصنيع اللقاح محليا، مشددا على أنّ مصر قادرة على هذا بقدراتها وكوادرها وشعبها وإمكانياتها، والكوادر البشرية الكبيرة جدا، وتمتلك خبرة طويلة المدى.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى اليوم زيارة لمؤسسة المصل واللقاح، وهي شركة حكومية وخبرتها أكثر من 100 عام، ولديها القدرة على صناعة وتوفير اللقاحات المختلفة، موضحا أنّ الرئيس السيسي أوصى بتوطين صناعة أكبر قدر ممكن من اللقاحات في مصر، بالاستعانة بالخبرات الأجنبية التي لديها خبرة طويلة المدى في هذا المجال.

وتابع أنّ مصر لديها مؤسسة مؤهلة، ومؤسسات وشركات أخرى تستطيع أن تعمل بهذا المجال، وبالاستعانة بالخبرة الأجنبية في المراحل الأولى، تستطيع مصر العمل والإنتاج، خاصة أنّ هذه قضية أمن قومي، مثلما قال رئيس مجلس الوزراء ومثلما أكد الرئيس السيسي.

وشرح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّ التجربة العالمية بأزمة فيروس كورونا غيّرت شكل العالم وسببت نوعا من القلق والحرص على منتجاتها وقدراتها، مشددا على أنّه حتى اللحظة واللقاحات غير متاحة في كل دول العالم، ولا يوجد وفرة في إنتاج اللقاحات، خاصة وأنّه مطلوب تلقيح أكبر قدر ممكن من المواطنين في العالم.