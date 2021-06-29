«تاج الدين»: لقاح جونسون أند جونسون جرعة واحدة فقط.. سعرها 7.5 دولار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه جرى الاتفاق على حصول قارة أفريقيا على 400 مليون جرعة من لقاحات جونسون أند جونسون، الذي ينتج في جنوب أفريقيا.

وأشار «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، إلى أن الاتفاق كان على توريد نصف إنتاج اللقاح لقارة أفريقيا، واتفقت مصر على 20 مليون جرعة، وكان الجدول الزمني لتوريد هذه اللقاحات يبدأ من سبتمبر المقبل، لكن الدولة خاضت مفاوضات مكثفة وبذلت جهودا شديدا، ما أسفر عن اتفاق حول بداية حصولها على هذه اللقاحات بداية من شهر يوليو المقبل.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن لقاح جونسون أند جونسون عبارة عن جرعة واحدة فقط، وبسبب المفاوضات جرى خفض سعر الجرعات من 10 دولارات للواحدة إلى 7.5 دولارات، لذلك فإن ما ستحصل مصر عليه زاد بواقع 6.5 ملايين جرعة، ليصبح العدد الإجمالي 26.5 مليون جرعة، بدلا من 20 مليون.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن كل الموانئ والمطارات لديها استعدادات قوية جدا للوقاية من السلالات الجديدة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوفر دعما بلا حدود للحصول على اللقاحات.

وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، على أنه «أجرينا اتصالات ومفاوضات للحصول على لقاحات كورونا، ولم يقف أمامنا أي حاجز علمي أو فني أو مادي للحصول على اللقاحات».