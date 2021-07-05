حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بعد تسجيل أعلى درجة حرارة في العالم

مع الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة في الكويت أمس، جرى على نطاق واسع تداول صور تزعم ذوبان السيارات في الكويت؛ إذ وصلت درجة الحرارة هناك إلى 54 في الظل، و70 تحت الشمس، كأعلى درجة حرارة في العالم، في وقت يدعو خبراء إلى ضرورة تكثيف زراعة الأشجار خلال السنوات المقبلة؛ إذ أن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها في الدولة، خلال الـ50 سنة المقبلة.

ورغم أن درجة الحرارة في الكويت كانت قاسية، لكنها لم تصل إلى درجة حقيقة ذوبان السيارات في الكويت؛ إذ أنه لم تعلن أي جهة رسمية أو وسيلة إعلام كويتية أي نبأ بخصوص ذوبان سيارات، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

حقيقة صور ذوبان السيارات في الكويت

ومراجعة الصور التي تداولت في منصات التواصل الاجتماعي، عبر خاصية «جوجل صور»، تبين أن الصور تعود إلى تأثر سيارات بحريق ضخم عام 2018، في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا بولاية أريزونا الأمريكية، وهو الحريق الذي نتج عنه أضرارا بالغة.

وبحسب موقع هيئة الأرصاد في الكويت، فإن الطقس شديد الحرارة نهارا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة، كما أنه حار إلى مائل للحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة نهارا.

فلكي كويتي يوضح أسباب ارتفاع درجة الحرارة في الكويت

وكانت صحفية الراي الكويتية نقلت أمس عن المؤرخ والفلكي عادل السعدون، قوله: إن أعلى درجات الحرارة بالكويت ستسجل في نهاية يوليو الجاري، مضيفا: «في 21 يونيو من كل عام، وأحيانا 22 يونيو، تتعامد الشمس على مدار السرطان، ونتيجة هذا التعامد يبدأ فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي».

وقال أيضا حول درجات الحرارة في الكويت: «فصل الشتاء يبدأ في نصف الكرة الجنوبي، وهو ما يُسمى بالانقلاب الصيفي، حيث بلغ أطول نهار 14 ساعة تقريبا، ثم يبدأ النهار في النقصان تدريجيا».