الكويت ترحب بقرار السعودية بشأن تنظيم شعيرة حج هذا العام

أشادت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، بقرار المملكة العربية السعودية، قصر أداء مناسك الحج للعام الجاري على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، بإجمالي 60 ألف حاج، نظرا لاستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وظهور تحورات جديدة له.

وقالت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، وحرصها الشديد على سلامتهم وتسخير كل الإمكانات لراحتهم.

وأثنت الخارجية الأردنية على ما تبذله السعودية من جهود، وعلى التقدم والإنجازات العلمية التي أحرزتها في سبيل مكافحة الجائحة ودعم المنظومة الصحية.