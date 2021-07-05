مستشار الرئيس: مصر مؤهلة لصناعة لقاح كورونا محليا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن العالم كله ومنظمة الصحة العالمية تشكو من عدم عدالة توزيع اللقاحات، وهناك دول لم تحصل على اللقاح حتى اليوم نهائيا، كما أن هناك دول لم تحصل على الكميات المطلوبة، ودول طلبت اللقاحات ولم تحصل عليها، مشددا على أن توصيات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة اللقاح يجب تنفيذها، وذلك أمر هام للغاية.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر مؤهلة لصناعة اللقاح محليا، بالإضافة أن الجزء المالي بتمويل شراء اللقاحات موجود، والاتحاد الأفريقي والجهة المنوط بها توفير اللقاحات، وقعت على توفير 400 مليون جرعة من مصل جونسون أند جونسون، وهو جرعة واحدة، ومصر نصيبها يتراوح بين 25 و26.5 مليون جرعة، وتم الاتفاق على السعر ودفع المقدم.

وشدد تاج الدين على أن مصر مؤهلة لإنتاج اللقاحات، وليس فقط لقاح كورونا، خصوصا أن أفريقيا مازالت تعاني من الكثير من الأمراض والأوبئة وفي حاجة شديدة للدعم، ومصر تقود هذا الدعم وهذه التجربة العلمية الفنية الصحية لمساعدة القارة الأفريقية، شارحا أن مصر تستورد من الصين نوعا من اللقاحات الصينية، وهناك نوع جاهز وتستعمله مصر، وآخر بالتوافق مع إحدى الشركات الصينية يتم تصنيعه على مراحل في فاكسيرا.

ولفت إلى أن الجزء الأول يكون عبارة عن حصول مصر على المادة الخام، وتتولى فاكسيرا تصنيعها وتحويلها لجرعات من اللقاح، وكلما كان هناك مواد خام أكثر كلما أستطعنا إنتاج كميات أكبر.

واستكمل مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية نجحت في توفير مصادر متعددة لهذه اللقاحات، ولو كنا ارتبطنا بمصدر واحد للحصول على اللقاحات كانت مصر ستواجه مشكلة كبيرة، خصوصا أن الشركات المنتجة استحوذت على كل الجرعات للاستخدام في بلادها.

وأكد تاج الدين اتجاه مصر لتوفير اللقاحات سواء من الصين أو أسترازنيكا أو المنتج الهندي أو الجنوب أفريقي، أو جونسون أند جونسون، موضحا أن ذلك يأتي للعلاقات القوية العميقة بين جمهورية مصر العربية والصين، والعلاقات الشخصية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني ساهمت كثيرا منذ اللحظة الأولى في توفير اللقاحات، سواء كمنتج نهائي أو الوصول لآلية الحصول على المواد الخام وتصنيعها.