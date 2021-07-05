تاج الدين: العاملون بالتعليم والطلاب فئات مستهدفة للتلقيح ضد كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن نتيجة ما يُنشر في وسائل الإعلام بالخارج، عن منظومة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، تخوف البعض من تلقي اللقاح، بعد ما أثارت بعض وسائل الإعلام، بأن بعضها قد يسبب أثار جانبية وبعض الجلطات، ورغم ذلك، فإن الإقبال على الحصول على اللقاحات كبير جدا، والإقبال كان مؤسسي، وهناك حالات تأتي بالمجموعة 1000 و2000 شخص، يرغبوا بالتطعيم بلقاح فيروس كورونا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يوجد تقديرات باستهداف التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والعاملين والطلاب، وكل العاملين بقطاع التعليم، كل هؤلاء فئات مستهدفة للتعطيم، وفور وصول إنتاج أكثر للقاح، سواء محلي أو من الخارج، سيتم تطعين الفئات المستهدفة، فهناك فكر مستقبلي بالوصول لنسبة كبيرة جدا لتطعيم أكبر قدر ممكن من السكان الفترات المقبلة.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة ومحددة في شقين، الأول توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا لأكبر عدد من المواطنين في مصر، والثاني نتيجة لتفاعلات توفير اللقاحات على المستوى العالمي والأفريقي والمحلي في الفترة الماضية، وكان من الأهمية تصنيع اللقاح محليا، مشددا على أنّ مصر قادرة على هذا بقدراتها وكوادرها وشعبها وإمكانياتها، والكوادر البشرية الكبيرة جدا، وتمتلك خبرة طويلة المدى.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى اليوم زيارة لمؤسسة المصل واللقاح، وهي شركة حكومية وخبرتها أكثر من 100 عام، ولديها القدرة على صناعة وتوفير اللقاحات المختلفة، موضحا أنّ الرئيس السيسي أوصى بتوطين صناعة أكبر قدر ممكن من اللقاحات في مصر، بالاستعانة بالخبرات الأجنبية التي لديها خبرة طويلة المدى في هذا المجال.