نقابة القطاع الخاص: نثق في تعامل القيادة السياسية مع ملف سد إثيوبيا

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنَّ عمال مصر يلتفون حول القيادة المصرية في معركة الحياة والوجود للشعب المصري، بكل ثقة في القيادة السياسية، مؤكدًا «نقف خلف المفاوض المصري الذي يخوض مفاوضات شرسة على المستوى الإقليمي والدولي».

وطالب خليفة، في بيان له اليوم، العمال بمؤازرة كل مؤسسات الدولة المشاركة في مفاوضات سد إثيوبيا، موضحًا أنَّ الشعب المصري عليه الوقوف خلف المفاوض المصري بجلسة مجلس الأمن التي ستنعقد في نيويورك، الخميس المقبل، لدعم حقوق بلدهم في الوجود وفي الحياة والتي ارتبطت منذ آلاف السنوات بمياه نهر النيل.

وأشار «خليفة» إلى أنَّه يجب استحضار الروح الوطنية ومساندة موقف بلادنا، في مواجهة الموقف المتعنت للسلطات الإثيوبية وتعديها الواضح على الحقوق التاريخية والإنسانية والقانونية لدولتي المصب مصر والسودان، خلافًا للوضع التاريخي والبيئي المستقر لنهر النيل ولكل ما نصّت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

ونوه رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أنَّ نهر النيل هو نهر دولي وحق لكل الدول التي يمر بها، مشددًا على أنَّه لا يحق لإثيوبيا الإضرار بحقوق دولتي المصب مصر والسودان في مياه نهر النيل، مشيرًا إلى أن عمال مصر دائمًا هم السند والعون لبلادهم على مر التاريخ.