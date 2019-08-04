أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قراراً بإطلاق اسم الشهيد خليفة حسن خليفة شعبان - على مدرسة كفر شعبان للتعليم الأساسي التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية.

وأكد محافظ الشرقية، أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمة من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.

كانت أسرة الشهيد، تقدمت بطلب لمكتب شؤون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة كفر شعبان للتعليم الأساسي التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية.

وبمخاطبة رئاسة المركز ومدينة منيا القمح لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة ليصدر قرار المحافظ بإطلاق إسم الشهيد الجندي ـ خليفة حسن خليفة شعبان - علي مدرسة كفر شعبان للتعليم الأساسي بمركز منيا القمح.

ويذكر أن الشهيد بتاريخ 11 / 3 / 2019 ضمن حالات الاستشهاد الصادرة من قيادة الجيش الثاني الميداني بقطاع أمن شمال سيناء أثناء تنفيذ إجراءات الخدمة والحراسة.