تشترط حكومة المملكة العربية السعودية، الحجر الصحي المؤسسي على الراغبين، في دخول أراضيها من الدول التي لم يُعلق القدوم منها، ويستثنى من ذلك، «المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة، العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن، المحصنون، الوفود الرسمية، من يحملون تأشيرات دبلوماسية والدبلوماسيين وعائلاتهم المقيمة معهم، طواقم الملاحة الجوية، سائقوا الشاحنات ومساعديهم من جميع المنافذ، من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة، طواقم السفن البحرية، من تظهر حالته الصحية «محصن» ومرافقوه دون سن 18 عامًا».

وتستعرض «الوطن» في هذا الصدد، خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، من منصة خدمات التأشيرة الإلكترونية «إنجاز».

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

الدخول على منصة خدمات التأشيرة الإلكترونية «إنجاز».

كتابة رقم الجواز.

تحديد الجنسية الحالية.

اختيار نوع التأشيرة.

تحديد جهة القدوم.

ثم الصغط على إجراء البحث، فتظهر البيانات.

وأوضحت المنصة أن مدة الحجر الصحي المؤسسي لجميع القادمين من خارج المملكة باستثناء الفئات المذكورة أعلاه، لمدة 7 أيام يتم احتسابها من ساعة الوصول إلى مقر الحجر المؤسسي وعلى نفقة المسافر.

وضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول، لتغطية مخاطر فيروس كورونا معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة، على جميع القادمين إلى المملكة «غير المحصنين»، وسيجري العمل بهذه الإجراءات، اعتبارًا من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ الموافق 20 مايو2021م.

وتتيح المنصة أيضًا عددا من الخدمات الإلكترونية، منها طلب تصديق وثائق، إضافة طلب تصديق عقد تأسيس، طلب تسجيل وكالة إلكترونية، حجز موعد جديد، بالإضافة إلى إمكان البحث عن الطلبات المقدمة بالفعل، من خلال إدخال رقم الهوية، أو الإقامة، مصحوبًا برقم الطلب المراد البحث عنه.