شركات الطيران السعودية والإماراتية تعلق الرحلات المتبادلة بسبب كورونا

أعلنت شركة الخطوط السعودية أنها رفعت أعداد رحلاتها أمس من الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة العربية السعودية إلى 25 رحلة جوية بزيادة نحو 70% عن التشغيل المعتاد، وذلك لإعادة المواطنين السعوديين وغيرهم من الجنسيات الأخرى قبل تطبيق قرار تعليق الرحلات من وإلى الإمارات بداية من الساعة 11 من مساء أمس الأحد بتوقيت المملكة العربية السعودية، وأعلنت الشركة أنها كانت تسير نحو 14 رحلة يومية تم رفعها إلى 25 رحلة لمواجهة الطلب على السفر للسعودية، كما زادت السعة المقعدية بالطائرات إلى نحو 5 أضعاف .

وأصدرت المملكة العربية السعودية قرارا صباح أمس الأول السبت، بمنع سفر المواطنين السعوديين إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، فضلا عن تعليق القدوم من تلك الدول إلا لمن قضى 14 يوما خارج تلك الدول من غير المواطنين.

شركات الطيران الإماراتية توقف رحلاتها للسعودية

ومن جهتها أوقفت شركات الطيران الإماراتية رحلاتها من وإلى المملكة العربية السعودية لأجل غير محدد تطبيقا للقرار السعودى والذى أعلنت الجهات السعودية أنه تم اتخاذه انطلاقا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

العمالة المصرية بالسعودية

وتسبب القرار السعودى المفاجئ فى حدوث أزمة لأكثر من 10 آلاف عامل مصرى بالسعودية سافروا من مصر للإمارات كترانزيت للوصول للسعودية وقضاء فترة 14 يوما بها كحجر صحى قبل السفر للمملكة وقضاء فترة حجر مؤسسى بأحد فنادق المملكة لمدة أسبوع.

وقال جابر زمزم عضو الجمعية لغرفة شركات السياحة، إن آلاف العاملين المصريين بالسعودية والمتواجدين حاليا بالإمارات لقضاء فترة الأسبوعين كحجر صحى تمهيدا لعودتهم لأعمالهم بالمملكة، باتوا فى أزمة كبيرة بعد تعليق المملكة الدخول إليها من الإمارات كأحد الإجراءات التى اتخذتها السعودية لمنع تفشى كورونا، لافتا إلى أن هؤلاء العاملين لا يعلمون مصيرهم حاليا هل سيعودون للقاهرة أم سيتم نقلهم لأحد الدول المسموح السفر منها للسعودية كالأردن والسودان وكينيا والبحرين لقضاء فترة الحجر الصحى بها والعودة للمملكة.

يشار إلى أن العديد من شركات السياحة المصرية قامت بتنظيم رحلات لهؤلاء العاملين إلى الإمارات وشمل البرنامج الذى تراوح سعره من 25 إلى 28 ألف جنيه، تأشيرة سياحة للإمارات لمدة شهر والإقامة بفنادقها لقضاء فترة الحجر الصحى لمدة 14 يوما وتذكرة سفر بالطائرة من الإمارات للمملكة العربية السعودية، إضافة إلى حجز فندق فى أحد المدن السعودية للإقامة به فترة الحجر المؤسسى عقب الدخول للأراضى السعودية.