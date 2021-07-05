محافظ القاهرة يناقش تخصيص عدد من الشوارع للمشاه فقط

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير القاهرة الخديوية فى المنطقة الواقعة بين ميدانى التحرير والأوبرا مرورًا بميداني طلعت حرب ومصطفى كامل، بحضور الدكتور عبد الخالق القاضى مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية واللواء ابراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية ورؤساء احياء الأزبكية وعابدين والموسكي وغرب القاهرة وعدد من استشاريي المشروع ومالكي العقارات ومسؤولي مشروع «بسكلتة».

وناقش الاجتماع كيفية تخصيص عدد من شوارع القاهرة للمشاة فقط، وتخصيص عدد آخر للمشاة فى المساء، وإعادة دراسة عرض الأرصفة وأثره على حركة السيارات ودراسة تعديل اتجاهات بعض شوارع وسط المدينة لمنع التكدس بالنسبة للمرور العابر بالمنطقة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور .

ويهدف مشروع تطوير القاهرة الخديوية إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عبر الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة، فضلاً عن إظهار المباني المميزة بمنطقة وسط القاهرة ليلاً عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يظهر عناصرها المميزة وطابعها المعماري الفريد، ويضفي على المنطقة ليلاً بعداً جماليًا إلى جانب ضمان استدامة المشروع بوضع تصور لكيفية إدارته واستمرار الحفاظ عليه وصيانته خصوصًا مع دخول مستخدمين جدد للمنطقة بعد انتهاء أعمال تطوير منطقة ماسبيرو ومجمع التحرير.