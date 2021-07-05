تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سحر كامل.. مرت بأزمة شخصية

توفت الفنانة سحر كامل، منذ قليل، عن ناهز 51 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرضت لها منذ ساعات في منزلها.

وفاة سحر كامل عن عمر ناهز 51 عاما

أعلن الفنان محمد علي رزق عبر صفحته بـ«فس بوك»، وفاة سحر كامل، قائلًا: «توفت إلى رحمة الله، صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني».

وعلمت «الوطن» أن سحر في أيامها الأخيرة، كانت تمر بأزمة شخصية بسبب بعض الشخصيات التي تعاملت معها بالسلب في حياتها، وأدخلتها في مشكلات جعلتها تبتعد عن الفن والتمثيل.

وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر جعل سحر كامل تعيش أيامها الأخيرة في حالة من الضيق والحزن، وهو ما كانت تترجمه عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك»، وكتبت منشور قالت فيه: «الكلاب تعوي والقافلة تسير وعلى الأصل دور بس بلاش تدور على النت».

سحر كامل من مواليد محافظة القاهرة

سحر كامل، من مواليد محافظة القاهرة، وكان والدها مهندس ووالدتها مدرسة لغة إنجليزية، وتخرجت من كلية التجارة جامعة عين شمس، واتجهت للتمثيل نظرًا لحبها له، تاركة المجال التي درسته.

تألقت سحر كامل، أيضا في فيلم «جاءنا البيان التالي»، والتي شاركت فيه مع الفنان محمد هنيدي وحنان ترك، وجسدت خلال الفيلم دور صاحبة بيت دعارة وعندما هجمت عليها الشرطة، قالت جملتها الشهيرة: «في إيه ده أنا كنت نايمة لوحدي»، ليجيبها محمد هنيدي: «يعني كنتي نايمة في بيت الطلبة».

ومن مشاهدها التي لا تنسى أيضًا كان مع الفنان محمد هنيدي في فيلم «وش إجرام»، حينما قالت: «اديني الحقنة بسرعة أرجوك محتاجة الجرعة».