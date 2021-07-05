مصر للطيران تعلن إعادة تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة وكانو

أعلنت شركة مصر للطيران، إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة بين «القاهرة ومدينة كانو» في نيجيريا، بمعدل رحلتين أسبوعيًا أيام الأحد والخميس، اعتبارًا من 1 أغسطس 2021، في إطار الخطة التي وضعتها الشركة عضو تحالف ستار، لإعادة تشغيل العديد من شبكة خطوطها الجوية.

وتخطط مصر للطيران لتشغيل رحلاتها بين القاهرة وكانو بطائرتها البوينج B737-800، وستمثل هذه النقطة إضافة لشبكة خطوط مصر للطيران، بالربط مع رحلاتها إلى دبي وجدة وإسطنبول وتورونتو وعمان والرياض وأبوظبي، وغيرها من العديد من النقاط.

واهتمامًا من الشركة الوطنية في تعزيز حركة السياحة الوافدة، أعلنت الشركة عن زيادة تردداتها بين بودابست والغردقة، لتكون بمعدل رحلتين أسبوعيًا، اعتبارًا من 11 يوليو الحالي يومي الأحد والخميس.

وتسير الشركة رحلاتها بأحدث طرازات الشركة الطائرة، الآيرباص A220-300 المزودة بخدمات الإنترنت.

ولمزيد من المعلومات والحجز، يمكن الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717 من أي محمول أو زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com.