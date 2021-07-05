موظف يتهم زوجته بالزنا في الإسكندرية: «مش أول مرة تعملها»

أقام موظف دعوى زنا ضد زوجته بأحد الفنادق الشهيرة، بعدما تركت المنزل لمدة 6 أشهر، ثم عادت «حُبلى»، حيث اتهمها في محضره بقسم شرطة كرموز هي وزميلها في العمل، بعدما توجه إلى عملها واكتشف أنها كانت مقيمة لديه طيلة الـ6 أشهر.

خلافات زوجية

وأفادت التحقيقات والتحريات بأن خلافات زوجية دبّت بين الطرفين، دعتها لترك المنزل لمدة 6 أشهر، واستئجار شقة في منطقة شرق الإسكندرية للإقامة بها، وأضافت التحقيقات بأن المتهمة ظلت طوال فترة الـ6 أشهر لا تتقابل مع زوجها ولا يعرف الشقة التي استأجرتها، وقبل عدة أيام عادت إلى منزلها وفجأة شعرت ببعض الإرهاق وبالكشف عليها تبين أنها حامل في الشهر الثالث.

وتابعت التحقيقات بأن زوجها توجه إلى عملها، وبالتحري عنها تبين أنها على علاقة بأحد زملائها في الفندق، وكانت تقيم معه ولم تستأجر شقة.

بلاغ للشرطة

وأوضحت التحقيقات أن الزوج توجه إلى قسم شرطة كرموز، وحرر محضرًا بالواقعة واتهمها بالزنا هي وزميلها، واعترف أيضا بأنها ليست المرة الأولى التي تحمل فيها سفاحا، حيث اكتشف أنها حامل وقت زواجه منها، وتم إجهاضها ووعدته بعدم تكرار هذه الواقعة مجددًا، مؤكدًا أن هناك أسبابًا كثيرة منعته من طلاقها.

أقوال الزوجة

وبمواجهة الزوجة بأقوال زوجها، عللت ترك المنزل، بأنه كان يواقعها من أماكن محرمة، وطلبت توقيع الكشف الطبي عليها لبيان صحة أقوالها.

الطب الشرعي

وبناء على أمر جهات التحقيق، عُرضت الزوجة المتهمة على مصلحة الطب الشرعي، وتم الكشف عليها وأخذ عينه منها ومن الجنين، وكذلك عينة من زميلها في العمل، حسبما أكد مصدر بالطب الشرعي.

وأضاف المصدر أنه تم إرسال العينات إلى المعمل الطبي بالمصلحة لتحليل حامض البصمة الوراثية، لبيان نسب الجنين للزوج أو زميل الزوجة في العمل، مشيرًا إلى أن جهات التحقيق تنتظر الانتهاء من تحليل العينات الخاصة بالزوجة وجنينها وزميلها، للتصرف في القضية.