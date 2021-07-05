طرق تقديم شكوى رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.. ضمن ما يبحث عنه المصريون كثيرًا على محركات البحث، لمعرفة تقديم شكوى للجهاز، ومن ضمنها خدمات انقطاع الإنترنت أو خدمات الموبايل، ويستقبل الجهاز شكاوى المستخدمين من خلال الاتصال على رقم 155، أو عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

طرق تقديم شكوى رسمية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

طرق تقديم شكوى رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويعمل مركز الاتصال كمستوى ثان لتلقي الشكاوى، ويتلقى المركز شكاوى مستخدمي الاتصالات في حالة استنفاذ المستخدمين لكل الوسائل للوصول إلى حل مرضي لشكواهم مع المشغلين أو مقدمي الخدمة.

تقديم شكوى رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تتم قانونًا

ويعمل المركز على الوصول لحلول مرضية لشكاوى المستخدمين في إطار الضوابط التي يحددها القانون رقم 10 لسنة 2003، المعروف بقانون الاتصالات.

التحقيق في الشكاوى لمدة 5 أيام عمل

عند تلقى الشكاوى يتم التحقيق فيها اعتمادا على المعلومات المقدمة من الشاكي والرد الذي يقدمه المشغل أو مقدم الخدمة.

وتشمل الشكاوى التي يقوم المركز بالتحقيق فيها:

- يلتزم الجهاز بالتحقيق في شكاوى المستخدمين، خلال خمسة أيام عمل «بحد أقصى»، وتكون نتائج التحقيق إما:

اعتذار رسمي من المشغل أو مقدم الخدمة، وتفسير مرضي لأسباب المشكلة وما تم اتخاذه لعلاج المشكلة، كتعويض مادي في الحالات التي تتطلب تعويض فيها، يتعهد من المشغل أو مقدم الخدمة بعدم تكرار المشكلة مرة أخرى في حالة المشكلات الناتجة عن سوء تصرف من المشغل أو مقدم الخدمة.

في حالة تكرار الشكوى من خدمة معينة أو مشغل معين بما يجعلها شكوى عامة يتدخل الجهاز، للفت نظر المشغل أو مقدم الخدمة للمشكلة، ويوصي بتغيير بعض سياسات عمل المشغل بما يحل المشكلة.

ويتطلب الأمر في بعض الأحيان تدخل تنظيمي على نطاق واسع لوضع ضوابط لتقديم خدمة معينة تكون مرضية لعامة المستخدمين.

لضمان بحث الشكوى يجب أن تتوافر بيانات صحية للشاكي

ولضمان بحث شكاوى المستخدمين بطريقة فعالة وسريعة، يتوجب على المستخدم توفير معلومات مفصلة، تشمل:

اسم الشاكي وعنوانه وأرقام التليفونات التي يمكن الوصول له، والبريد الإلكتروني إن وجد، تفاصيل عن الشكوى تشمل اسم المشغل أو مقدم الخدمة وأرقام التليفونات، التي يمكن الوصول له عن طريقها وتفاصيل عن الجهة التي تقدم فيها بشكوى لدى المشغل ورقم الشكوى الذي حصل عليه من المشغل أي اثباتات، تكون ذات أهمية مثل العقد المبرم بين المستخدم والمشغل أو مقدم الخدمة، الذي يتم بموجبه تقديم الخدمة أو أي فواتير، تثبت قيام المستخدم بدفع ثمن الخدمة المقدمة، خاصة في النزاعات التي تحتوي على أمور مالية.