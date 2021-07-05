القابضة للمياه: إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بالإسماعيلية

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية إيجاد حلول عاجلة للمناطق الساخنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوصيل المياه للأسر الفقيرة.

إعادة ضخ المياه للمواطنين بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد

ومن جانبه، أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب بعزبة الصعايدة بالضبعية الشرقية، لزيادة قطرها من واحد بوصة واستبدالها بخط قطر 4 بوصة بطول 150 مترًا، لزيادة ضغوط المياه بالمنطقة، وتركيب محابس غسيل للشبكات للحفاظ على جودة المياه بالاسماعيلية، وتم إعادة ضخ المياه للمواطنين بعد الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد.

خطة الشركة للمشاركة المجتمعية

وأشار رئيس الشركة، إلى أن أعمال الإحلال والتجديد لعزبة الصعايدة تأتى ضمن خطة الشركة للمشاركة المجتمعية وتغيير خطوط المياه القديمة بأخرى جديدة في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين شركة مياه القناة وجمعية إعمار الأرض لتنمية المجتمع.

دعم شبكات مياه الشرب وتوصيل المياه للمناطق والأسر الفقيرة

وأكد «عصمت» أهمية المشاركة المجتمعية ودورها الفعال فى تنمية المجتمع من خلال دعم شبكات مياه الشرب وتوصيل المياه للمناطق والأسر الفقيرة، والمساهمة في رفع الوعي المجتمعي بقضية المياه.

صيانة خطوط السحب والطرد

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة إن جميع الأعمال التي تم الانتهاء منها في صيانة محطات مياه «الإصلاح والكاب والصدق»، بمحافظة بورسعيد شملت صيانة خطوط السحب والطرد وتطهير كميات هائلة من الرواسب.

صيانة للمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه تم عمل صيانة للمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال وتم عمل صيانة بأحواض التهوية وصيانة وتطهير لحوض الترسيب وصيانة جميع الطلمبات والوسط الترشيحى، وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات وغسيل ونظافة حاويات المحطة والترسيب والفلاتر وصيانة الطلمبات العكرة والمرشحة وطلمبات التجفيف.