خرائط جوجل الحديثة 2021.. مميزات تقدمها الشركة لمستخدميها

أعلنت خرائط جوجل Google Maps، عدة مميزات إضافتها جوجل إلى الخرائط الخاصة بها، وتعد خرائط جوجل الحديثة 2021 هو ما يبحث عنه الكثيرون في الوقت الحالي.

وتحتوي خرائط جوجل الحديثة 2021 على العديد من المميزات التي تمت إضافتها خلال العام الحالي.

أوضافت شركة جوجل خاصية جديدة في تطبيقاتها وخدماتها الخاصة بالخرائط وتحديد الأماكن التي يتم البحث عنها، لتكون إضافة لخرائط جوجل الحديثة 2021.

مميزات وخدمات تقدمها جوجل ماب لمستخدميها

وحدثت شركة جوجل، خدماتها من خلال توفير اللوحة الجانبية في تطبيقات Google Workspace، وأضاف التحديث الجديد ميزة جديدة وهي السماح لك بمشاهدة تفاصيل المكان والمراجعات بسرعة، بالإضافة إلى التأكد من أن لديك العنوان الصحيح لحدث ما، كما يتيح لك هذا التكامل، إضافة رحلات إلى التقويم الخاص بك للمساعدة في الوصول في الوقت المحدد من خلال معرفة وقت المغادرة، كما يتم استخدام حركة المرور المتوقعة في الوقت المستقبلي للحدث لتقدير وقت السفر بشكل أفضل.

ويجلب التطبيق أداة التنقل بالواقع المعزز Live View إلى بعض المواقع الداخلية، مثل مراكز التسوق والمطارات ومحطات النقل العام المحددة، كما أنه يعطي الأولوية لمزيد من الاتجاهات الصديقة للبيئة عند التوصية بالطرق، وإضافة بيانات الطقس وجودة الهواء إلى الوجهات، ودمج خيارات الاستلام والتسليم مع بائعي البقالة بالتجزئة.

تعد Live View ميزة واقع معزز تتيح لك رؤية مكان وجهتك، من خلال توجيه الكاميرا إلى محيطك وتراكب الاتجاهات عبر المشهد، ولإنجاز هذا العمل في الداخل، كان على جوجل تطوير تقنية جديدة تمامًا تسميها الأقلمة العالمية، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمسح عشرات المليارات من صور التجول الافتراضي ورسم خرائط لها بالصور الموجودة عبر هاتفك لتحديد مكانك.

ويستضيف شركة جوجل العديد من المميزات الجديدة لخرائط جوجل الحديثة 2021 لمساعدة المستخدمين وتوفير لهم خدمات أفضل.