«لو اتسرق أو نسيته».. كيف تسترجع هاتفك المحمول عبر «خرائط جوجل»؟

الهاتف المحمول يعتبر شيئا أساسيا في الحياة اليومية، ويكون ملازما للشخص في جميع أوقاته في العمل أو المنزل أو أثناء الخروج مع أصدقائه، وقد تتعرض لنسيان هاتفك أو ربما سرقته في أحد الأماكن، وفي هذه اللحظة قد تكون محظوظا ليعود إليك مرة أخرى باتباع عدة طرق، أو تضطر في النهاية إلى إبلاغ الشرطة التي ستتولى الأمر.

وفيما يلي بعض من الإجراءات والخطوات المهمة التي تحمي هاتفك من السرقة وتضمن لك عودته في حالة ضياعه أو نسيانه، بحسب ما يتيحه خدمات جوجل:

إجراءات حماية الهاتف من السرقة:

- إنشاء رمز حماية قوي: أول ما ينصح به الخبراء هو وضع رمز حماية قوي يصعب على أي شخص الوصول إليه أو تخمينه، وإذا كان هاتفك يدعم التأمين بواسطة البصمة فاستخدمها واجعل كلمة السر البديلة قوية أيضاً.

- تفعيل خدمة Find My Device: بمجرد أن تقوم بتسجيل الدخول على جهازك باستخدام حساب جوجل الخاص بك، سيتم تفعيل خدمة تتبع الهاتف Find My Device افتراضيًا، وهي خدمة تقدمها هواتف أندرويد وتتيح لك تتبع موقع هاتفك في حالة فقده، أو قفله عن بُعد

يمكنك التأكد من تفعيل ميزة Find My Device على جهازك، باتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى الإعدادات Settings.

• اضغط على قسم الأمان والموقع Security & Location.

• اضغط على خيار العثور على جهازي Find My Device، وتأكد من أنه مُفعل.

طريقة استرجاع هاتفك المحمول بسهولة:

- استخدم خدمة Find My Device: تعتبر ميزة Find My Device إحدى طرق استرجاع الموبايل وأسهلها، إذ يمكن عبر هذه الطريقة استرجاع الموبابيل الخاص بك خلال دقائق

- فور فقدان هاتفك قم بفتح خدمة Find My Device من على جوجل، وتأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك المرتبط بالهاتف

- بعد ذلك سيتم إظهار نوع الهاتف الذي تم سرقته أو ضياعه، وما عليك سوى الضغط على طلب تتبع موقع الهاتف عبر خدمات «جي بي إس».

- إن كنت محظوظا وتركت الـ«جي بي إس» مفتوحا على هاتفك ويعمل الإنترنت به، فسوف تشاهد مسار هاتفك وتستطيع أن تحدد مكانه عبر خرائط جوجل بكل سهولة، ومن ثم العثور عليه.

أما إن كان موبايلك غير متصل بالإنترنت، فيمكنك من خلال خدمة جوجل Find My Device، تشغيل صوت تنبيه عالٍ حتى في حالة «الوضع الصامت» على هاتفك، ويمكنك أيضا إغلاق الجهاز، أو مسح جميع البيانات الموجودة على الجهاز تماماً.

وهناك ميزة أخرى تتيحها جوجل وهي ميزة تأمين الجهاز Secure Device، والتي تمكنك من قفل الهاتف، وعرض رسالة من اختيارك على شاشة القفل توضح للشخص الذي معه الجهاز أنه مفقود، كما يمكنك تسجيل الخروج من حسابك في جوجل.

إذا استخدمت ميزة Erase Device، فلن تتمكن بعد مسح البيانات من تتبع الهاتف، لذلك فكر في استخدام هذه الميزة بعد أن تفشل في كل المحاولات الأخرى.