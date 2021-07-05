الإعدام لـ«استورجي» قتل والدته بالإسكندرية.. «كان عاوزها تصرف عليه»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبد العظيم صادق و محمد فؤاد حافظ، وسكرتير الجنايات خميس قمر، بالإعدام شنقا للمتهم «أشرف .ع .ع» الذي يعمل «استورجي موبيليا»، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة لقتل والدته، وذلك بعد إبداء مفتي الجمهورية، الرأي الشرعي في إعدامه، ليصبح بذلك حكما نهائيا.

بداية قصة قتل والدته.. طالبته بالعمل فخنقها

وبدأت القضة حين أقدم المتهم «أشرف ع. ع.»، استورجي موبيليا، على قتل والدته بسبب مشادة بينهما، لكثرة حثها له على ضرورة العمل، بدلاً من أن تنفق هي عليه وعلى أبنائه المقيمين برفقة طليقته.

ووفقا لاعترافات المتهم أمام النيابة، فإن ذلك أثار حفيظته فخنقها، ولدى محاولتها الاستغاثة، وضع كيسا بلاستيكيا حول رأسها، وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، ثم غطى جثتها بملاءة ووضعها داخل الكنبة.

المتهم ترك والدته حتى خرجت رائحة الجثة

وأكد المتهم أنه في اليوم التالي عقب شعوره بانبعاث رائحة الجثة، أبلغ أشقاءه بغيابها عن المنزل، وجمع متعلقاته واستولى على هاتفها المحمول، وهرب، وبعد إلقاء القبض عليه، وبإرشاده جرى ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.

الحكم بالإعدام على قاتل والدته

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، في مطلع يونيو الماضي، بإحالة اوراق المتهم «أشرف ع. ع.»، استورجي موبيليا، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل والدته، صدر الحكم بعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد حافظ، وسكرتير الجنايات، خميس قمر.

وذلك بعدما أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، بإحالة المتهم البالغ من العمر 33 سنة، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليه النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة.