مدير «رواد 2030»: إدراج المشروع ضمن أفضل الممارسات بـ«الأمم المتحدة»

كشفت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع «رواد 2030» بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لـ«الوطن» إنه تم إدراج المشروع كواحد من أفضل الممارسات، ضمن برامج الأمم المتحدة حول العالم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث حقق المشروع 9 أهداف من التنمية المستدامة.

وأوضحت أن حملة «المليون ريادي» هي واحدة من الأنشطة التابعة لمشروع رواد 2030، مؤكدة أن المشروع ككل موجود على منصات الأمم المتحدة.

وأكدت غادة، في تصريحاتها، أن المشروع يهدف إلى بناء نظام بيئي متكامل وشامل لريادة الأعمال، يمُكِّن الشباب من خلق مشروعاتهم الخاصة، ويساهم بدوره في توطيد دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال التعليم والتدريب وحملات التوعية بريادة الأعمال.

دعم بناء القدرات وتنمية المهارات

وأكدت، أن مشروع رواد 2030 يقدم منحَ دراسية مختلفة الاستفادة، من الطاقات الإبداعية لدى الشباب، وتوظيفها لضمان تحقيق النمو الاقتصادي، القائم على الابتكار والإبداع مثل: منحة ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار، بالتعاون مع جامعتي القاهرة وكامبريدج، ومنحة إتقان مهارات العمل لرواد الأعمال، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، ومنحة لريادة الأعمال، بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة.

التوسع في إنشاء وتطوير حاضنات الأعمال

ويقوم مشروع رواد 2030 بإنشاء عدد من حاضنات الأعمال في الجامعات الحكومية المصرية بهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية في إنشاء مشروعات تُلبي الاحتياجات المحلية، والتواصل مع الشباب في جميع أنحاء مصر من خلال إنشاء مراكز عن بعد، والشراكات مع الجامعات المحلية، وتوفير الدعم وتنمية القدرات الإدارية والابتكارية، واحتضان الأفكار ذات المردود الاقتصادي، وتحويلها إلى شركات ناشئة، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، وتشجيع الشباب لبدء أعمالهم التجارية، وتحفيز الابتكار والإبداع بين الطلاب والخريجين.