شكري يلتقي مندوب تونس بالأمم المتحدة استعدادًا لجلسة مجلس الأمن

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، السفير طارق الأدب المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة، بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في مستهل زيارته الحالية إلى نيويورك، من أجل المشاركة في الجلسة المقررة لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن «شكري» أكد خلال اللقاء حرص مصر على التنسيق الوثيق مع جمهورية تونس الشقيقة في هذا الملف، في ضوء العلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع البلدين الشقيقين، وآخذًا بعين الاعتبار كون تونس العضو العربي الحالي بمجلس الأمن.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية ثمّن في هذا السياق الدعم الكبير الذي تقدمه تونس للموقف المصري في هذا الملف.