هبوط اضطراري في مطار الكويت لرحلة قادمة من البحرين

أعلن الطيران المدني الكويتي، اليوم الاثنين، هبوط طائرة قادمة من العاصمة البحرينية المنامة، في مطار الكويت اضطراريا، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

وأوضح الطيران المدني الكويتي، أن الرحلة رقم GFA 215 القادمة من المنامة، هبطت اضطراريا «بسلام» في مطار الكويت الدولي، في تمام الساعة 17:05 من مساء اليوم، بحسب قناة «سكاي نيوز عربية».

وأشار الطيران المدني الكويتي في بيان مقتضب، إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل سلطة الطيران المدني في الكويت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحًا أن الأحوال الجوية تعطل الملاحة البحرية و‏كان على متن الطائرة من نوع «إيرباص A321»، ووصل عدد الركاب إلى 69، جميعهم بصحة جيدة ودون إصابات.