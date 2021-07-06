السجن المشدد لعاطل أشعل النيران في منزل عجوز بعدما طالبته بالإيجار

عجوز في نهاية العقد الخامس من عمرها تمتلك منزلا ورثته عن والدها، في أحد الأيام جاء شخص طالبا منها تأجير شقة في منزلها، فوافقت على ذلك ووقعا على عقود كل شخص منهما ملتزم بالبند المبرم بالعقد، في بداية الأمر كان هذا الشخص «المتهم» ملتزما بدفع الإيجار، وبعد ذلك بدأ يتهرب من صاحبة الشقة التي تتطالبه باستمرار بالمتأخر عليه من الإيجار، وفي أحد الأيام حدثت مشادة بينهما، قام على إثرها بإشعال النيران في شقتها، وإخبارها أنه أضرم النيران عند نزوله من المنزل.

حريق في مسكن العجوز

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من المجني عليها «جمالات. ع»، 58 عاما، ربة منزل، تتهم فيه «محمد. م»، 33 عاما، ترزي، لقيامه في ديسمبر 2020 بإشعال النار عمدا في محل سكنها وفي الشقة المملوكة لها والمستأجرة منه، وذلك عقب مطالبتها له بسداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه، فرفض السداد وانتوى إتلاف شقتها عن طريق إضرام النيران فيها.

تحرير محضر بالواقعة

انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء لمكان الواقعة، وتبين صحة البلاغ المقدم من المجني عليها، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

تقرير الأدلة الجنائية

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن الحريق شب نتيجة مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو ورقة مشتعلة أو ما شابه ذلك بمحتويات منطقة بداية الحريق، وفي هذه الحالة يبدأ الحريق على هيئة ألسنة لهب مباشرة فور وصول المصدر الحراري.

السجن المشدد 5 سنوات ضد المتهم

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأحيل المتهم لمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، والتي نظرت محاكمة المتهم واستمعت لمرافعة النيابة العامة والدفاع، وبعد المداولة أصدرت حكمها ضد المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.