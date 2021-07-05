إصابة أشخاص 6 بينهم طفلة في حريق منزل بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدينة بمحافظة الدقهلية، من السيطرة حريق هائل شب بمنزل بقرية «دنديط» مركز ميت غمر، نتيجة تسريب من أسطوانة غاز أثناء قيام زوجة مالك المنزل بإعداد بعض الخبز، وأسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، وتم تحويلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل ومصابين بقرية «دنديط» دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، ومن ثم تم السيطرة عليه وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بغرفة بشقة كائنة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من أربعة طوابق علي مساحة «100 متر تقريبا»، ملك المدعو «محمود أحمد البسطويسي» 60 عامًا، عامل، ومقيم بذات القرية، نتيجة حدوث تسريب من أسطوانة غاز موصلة لفرن كائن بالغرفة المشار إليها، واشتعال النيران حال قيام زوجة مالك المنزل بإعداد بعض الخبز به، و نجم عن ذلك إحتراق بعض محتويات الشقة وإصابة كل من مالك المنزل، وزوجته هناء محمد يوسف عقل 50عاما ، ربة منزل، وكريمتهما «ساندي محمود أحمد البسطويسي» 8 سنوات، وزوجة نجلهما سارة عبدالرحمن السيد البسطويسي 25 عاما، ربة منزل ، وزوجة نجلهما الآخر «ياسمين سمير الشري» 25عاما، ربة منزل، وجارتهم فوزية عطية الحاكمي، ربة منزل بحروق بمناطق متفرقة من الجسم من الدرجتين الثانية والثالثة.

تم نقلهم إلى مستشفى ميت غمر العام، وتحويلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي.

بسؤال مالك المنزل أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك وبسؤال المصابين عدا السادسة أيدوا مضمون الفحص، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/6488 إدارى مركز ميت غمر، وجارِ العرض على النيابة العامة.