«صفر كورونا».. تفاصيل خروج آخر حالتين من أول مستشفى عزل بالكامل في قنا

أعلنت مستشفى قفط التعليمي بمحافظة قنا، المستشفى الوحيد بالمحافظة التي كانت مخصصة بالكامل لعزل مصابي فيروس كونا من أصحاب الحرجة، اليوم الاثنين، خروج آخر حالتين لسيدتين، من أبناء محافظة قنا، بعد تعافيهم من فيروس كورونا.

وقال الدكتور وائل حجاجي، المشرف على الطاقم الطبي في عزل مستشفى قفط التعليمي، إن المستشفى استقبل 663 حالة حرجة من مصابي فيروس كورونا في المحافظة، بعد تحويلهم من مستشفيات العزل، تعافى منهم 464 حالة تماثلت للشفاء، بعد اتباع بروتوكول العلاج الذي حددته وزارة الصحة، ومنهم من كان محجوزا في العناية المركزة، أما الباقين منهم حالات توفيت وأخرى جرى تحويلها إلى مستشفيات أخرى خارج المحافظة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه منذ تخصيص المستشفى كعزل كامل منذ بداية الموجة الثالثة في أبريل الماضي، أصبح طاقمها الطبي كلية نحل، حيث كان يعمل ليل نهار في خدمة المصابين حتى تعافوا، لافتا إلى أنه في الموجة الثالثة رغم أن الإصابات كانت عالية إلا أن نسبة التعافي كانت أكبر.

وقال الدكتور، أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمي، إن آخر حالتين غادرتا المستشفى، اليوم الاثنين، وكانتا لسيدتين إحداهما تبلغ من العمر 75 عاما، والأخرى 65 عاما، بعد تعافيهما من كورونا، لتصبح المستشفى خالية من مرضى كورونا، بعد 3 أشهر من العمل من جميع الفرق الطبية، موجها الشكر لكل المسؤولين على دعم المستشفى.

وتعد مستشفى قفط التعليمي أول مستشفى عزل بالكامل في قنا، وضمن 7 مستشفيات خصصتها وزارة الصحة والسكان ، لفرز وعزل كورونا في المحافظة.