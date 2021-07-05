قبل الشراء.. 9 نصائح للتفرقة بين الشاحن الأصلي للهاتف والتقليد

نسمع كثيرا عن عروض وتخفيضات للشواحن في كل مكان نذهب إليه حيث تتسارع المحال والبائعون في الشوارع على جذب الزبائن، ولكن لا نعلم هل هذا الشاحن أصليا أم لا خاصة مع رخص أسعاره في بعض الأحيان، مقارنة بالسعر الأصلي المعروف في المحال الكبرى.

ومع اضطرار الناس لتغيير شواحنهم من آن لآخر بسبب تلفها أو بطء الشحن بها، قدم خبير الصيانة والهواتف محمد عادل، مجموعة من النصائح التي توفر للمستخدم القدرة على التفريق بين الشاحن الأصلي والمقلد.

نصائح للتفرقة بين الشاحن الأصلي والمقلد

- دائما ما تكون كتابة كلمة اسم الشركة فى الشاحن الأصلى باللون الرصاصي، فى حين أنها تأتى بلون يميل إلى الاصفرار فى الشواحن المقلدة.

- يلاحظ أن طرف كابل الشحن الذي يتصل بالهاتف، يأتي أطول بقليل في الشاحن المقلد عنه من الأصلي، حيث يكون الأصلي كابله قصير، لذا فمن خلال منفذ USB نستطيع التفريق بين الشاحن الأصلي والتقليد.

- رمز المنفذ الأصلي مكتوباً بشكل أغمق من التقليد.

- مقبس الكهرباء الخاص بالشاحن في الشاحن الأصلي يكون «الإصبعان» اللذان يدخلان فى مقبس الكهرباء يحتويان على تدرج، وهو الأمر الذي لا يوجد في الشواحن المقلدة.

- الشاحن الأصلي لا يوجد به أي فواصل نهائيا، بعكس الشاحن المقلد التي تظهر فيه الفواصل.

- العلامة التي توجد على كابل USB للشاحن تكون في الأصلي غير بارزة، بينما تكون ممسوحة في الشواحن المقلدة.

- الشواحن المقلدة دائما ماتكون صنع في الصين، أو أي بلدان ما عدا فيتنام، كما سيجد المستخدم علامة A+ في الشاحن المقلد، والتي تكون غير موجودة في الشواحن الأصلية.

- يمتاز الشاحن الأصلي بوزن ثقيل، بينما وزن شاحن نسخة مقلدة يكون أخف.

- إذا لاحظ المستخدم أن الشاحن يحتاج إلى وقت أطول عن المعتاد لشحن الهاتف فلابد أن يعرف أنه ليس أصليا.