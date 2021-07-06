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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-7-2021 في مصر

كتب:

الوطن
12:00 ص | الثلاثاء 06 يوليو 2021
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

تعد مواقيت الصلاة، من الأمور التي لا غنى عن متابعتها بشكل يومي، وتقدم «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، مواقيت الصلاة في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو، وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:14

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:36

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء: 08:32

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:14

أذان الظهر: 12:05

أذان العصر: 03:44

أذان المغرب: 07:08

أذان العشاء: 08:42

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:12

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب 07:03

أذان العشاء: 08:36

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 03:10

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 03:37

أذان المغرب 07:02

أذان العشاء: 08:36

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:11

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 03:36

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء: 08:33.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:19

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:34

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء: 08:29

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:26

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:54

أذان العشاء: 8:22

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 03:26

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب 06:50

أذان العشاء: 08:18

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