«الري»: إثيوبيا تتحدى كل الأعراف وتغلق الباب أمام أي تصرفات عقلانية

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن إثيوبيا أخطرت مصر رسميًا، ببدء الملء الثاني لسد إثيوبيا، وذلك قبل الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن الخميس المقبل، موضحًا أن إثيوبيا ما زالت تتحدى كل الأعراف والقوانين الدولية، ولا زالت تعتبر نهر النيل وهو نهر دولي، بأنه ملك لها، كما أن إثيوبيا في هذا الأمر، لم تنظر قط لمصالح دولتي المصب.

مصر تريد التوصل لإتفاق قانوني ملزم.. هذا واضح للعالم أجمع

وأضاف «غانم»، خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة «إم بي سي مصر»، أن إثيوبيا لم يُهمها أن تتأثر مصر والسودان ويتضررا أم لا، كما أن إثيوبيا للأسف الشديد، مُصرة أن تغلق الباب أمام أي تصرفات عقلانية، وتتخذ إجراءات إحادية فقط، «إثيوبيا دولة عاوزه تتصرف لوحدها وخلاص، وتأخذ كل الإجراءات بشكل أحادي دون أي تفاوض»، لكن مصر من الواضح أمام العالم، أنها تريد التوصل لاتفاق قانوني ملزم.

المياه التي تأتي من الهضبة الإثيوبية لمصر تأخذ من شهر ونصف إلى شهرين

وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن الأمر لن يكون واضحًا الآن، فالمياه التي تأتي من هضبة إثيوبيا إلى مصر، تأخذ على أسابيع، قد تمتد لـ شهر ونصف أو شهرين، «إزاي إثيوبيا تعمل إجراء أحادي دون أي تفاوض على نهر دولي بشكل منفرد»، موضحًا أن إثيوبيا عندما قالت إنها سترسل لمصر بعض البيانات منذ شهرين، رفضنا.

لا يصح أخذ أي إحراء بشكل منفرد على نهر دولي

وتابع: «إحنا دولة مش عاوزين بيانات وخلاص، لازم يكون فيه اتفاق يحكم التعاون بين الأطراف، اللي بيحصل ده مش حل، لازم يكون فيه اتفاق بين الدول الثلاثة، لا يصح أخذ إجراء بشكل منفرد على نهر دولي».