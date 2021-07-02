«الري» تعلن عن وظائف شاغرة بإجمالي 238 مهندسا

كشفت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف وزارة الري، عبر بوابة الوظائف الحكومية المصرية، التي تتمثل في وظائف مهندسين لعدد 238 مهندساً في تخصصات الميكانيكا والكهرباء والتخصصات المدنية والاتصالات والحاسب الآلي، في المستوى الوظيفي الثالث بوزارة الموارد المائية والري، والجهات التابعة بالمحافظات المختلفة عن طريق التعيين، وفقاً للتفاصيل والشروط.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز شروط وظائف وزارة الري:

1- الوظائف المطلوبة:

* وظائف مهندسين في تخصصات (ميكانيكا - كهرباء - مدني - اتصالات - حاسب آلي).

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة الري 2021

- أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية.

- أن يكون محمود السيرة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في عقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

- أن يجتاز الامتحانات الإلكترونية والشفوية المقررة من قبَل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- يلزم على كل متقدم اختيار وظيفة واحدة فقط مناسبة، ولا يُسمح بالتقدم لأكثر من وظيفة.

- ألا تزيد السن عن 30 عامًا وقت الإعلان.

- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب.

- يتعين سداد مبلغ 20 جنيهاً كرسوم لازمة لدخول الامتحان.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة الري والموارد المائية 2021:

1. صورة شخصية حديثة.

2. صورة من أصل بطاقة الرقم القومي حديثة وسارية.

3. صورة المؤهل الدراسي.

4. صورة المؤهل الأعلى (إن وُجد).

5. صورة صحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

6. صورة شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

7. صورة شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة) فى حالة الإعاقة.