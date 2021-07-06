أكثر 8 تطبيقات تحميلا من «جوجل بلاي» خلال أسبوعين

أضاف متجر «جوجل بلاي» العديد من التطبيقات الخاصة بالهواتف المحمولة، ورصد موقع وول ستريت جورنال أفضل تطبيقات Android الجديدة التي تم نشرها في متجر Play أو تم رصدها خلال الأسبوعين الماضيين أو نحو ذلك.

1- تطبيق Stadia:

1- تطبيق Stadia لأجهزة Android TV:

عبارة عن منصة ألعاب فيديو تم تطويرها بواسطة Google حيث يمكنك الوصول إلى كتالوج كبير من الألعاب واللعب على شاشات متعددة. القرعة الرئيسية لهذا النظام الأساسي هي أنك لست مضطرا لإمتلاك أي ألعاب في شكل مادي.

بواسطة Stadia، يمكنك لعب الألعاب متى وحيثما تريد على جهازك اللوحي أو الهاتف الذكي. يمكنك أيضا اللعب على تلفزيون ذكي بإستخدام Chromecast أو أي كمبيوتر به الموارد المناسبة. بهذه الطريقة، لم تعد مضطرا إلى الإعتماد على وحدة تحكم الفيديو من أجل لعب ألعابك المفضلة.ط، وهو تطبيق مجاني وبدون إعلانات ولا يوجد IAPs

2- تطبيق Zoom PWA

يتوفر تطبيق Zoom PWA الجديد لنظام التشغيل Chrome الآن على متجر Play

وعد Zoom بأنه كان يعمل على دعم أجهزة Chromebook ، و Zoom لـ Chrome - PWA هو بالفعل التطبيق الذي كان الجميع ينتظره. كل ما عليك فعله للبدء هو تثبيت التطبيق ثم تسجيل الدخول. وبعد ذلك يمكنك بدء العديد من الاجتماعات كما يحلو لك. يمكن لكل من التراخيص المجانية والمدفوعة استخدام التطبيق ، على الرغم من عدم وجود نظام رسائل نصية ، لذلك يجب أن تتم جميع الاتصالات عبر الفيديو ، على الأقل في الوقت الحالي.

3- تطبيق OpenSky

ويأتي تطبيق أمان الطائرات بدون طيار من Google مجانًا إلى الولايات المتحدة

إذا كنت قد تساءلت يومًا عن المكان الذي لا يُسمح لك فيه بالتحليق بطائرتك بدون طيار ، فإن OpenSky هو الحل لمشاكلك. يأتي التطبيق من شركة تابعة لشركة Alphabet (IE ، Google) وهو مصمم لمساعدة أولئك الموجودين في الولايات المتحدة وأستراليا على اتباع اللوائح الخاصة ببلدهم عند السفر بالطائرة. هناك أيضًا خرائط امتثال من سلطات الطيران ، ويمكنك حتى طلب التفويض لمناطق معينة مباشرة من خلال التطبيق. هيك ، هناك أيضًا سجل مهام متاح حتى تتمكن من تتبع جميع رحلاتك بسهولة، وهو تطبيق مجاني وبدون إعلانات ولا يوجد IAPs.

4- تطبيق Don't Forget Your Phone!

لا تنسى هاتفك هو تطبيق بسيط ، لكنه مفيد إذا كنت تمتلك جهاز Wear. كما ترى ، يمكنك استخدام هذا التطبيق لإعلام نفسك إذا حدث تركت هاتفك خلفك عن طريق تلقي تنبيه عندما ينقطع اتصال جهاز Wear بهاتفك. بهذه الطريقة ، لن تذهب بعيدًا إذا نسيت هاتفك في مكان ما، وهو تطبيق مجاني وبدون إعلانات.

5- تطبيق Is it time yet؟

هل حان الوقت حتى الآن هو تطبيق بسيط يمكنه أن يُظهر للمستخدمين بالضبط مقدار الوقت المتاح لهم حتى الحدث التالي. يمكنك عرض جميع الأحداث الخاصة بك مثل هذا في مكان واحد ، مع مؤقتات سهلة العرض تضمن عدم تفويت أي اجتماع مرة أخرى. هذا هو التطبيق لأولئك الذين يرغبون في إدارة وقتهم حتى الثانية. بسيط ومباشر، وهو تطبيق مجاني ويحتوي على إعلانات.

6- تطبيق Sunny Side :

Sunny Side هو تطبيق طقس بسيط يُبلغ عن مؤشر الأشعة فوق البنفسجية الحالي في منطقتك. قد يكون هذا مهمًا بالنسبة للكثيرين الآن حيث إنه الصيف في الولايات المتحدة حيث من المعروف أن الأشعة فوق البنفسجية تسبب سرطان الجلد لذلك إذا كنت قلقًا بشأن أيام الأشعة فوق البنفسجية المرتفعة ، فإن هذا التطبيق لا يقدم ذلك على وجه التحديد فحسب ، بل يبدو جيدًا القيام بذلك بفضل التصميم البسيط البسيط. لذا ، إذا كنت من محبي التطبيقات المصممة لهذا الغرض ، فقد يكون Sunny Side مناسبًا لك، وهو تطبيق مجاني وبدون إعلانات.

7- تطبيق Battery Indicators + Battery Charging Animations:

مؤشرات البطارية + الرسوم المتحركة لشحن البطارية إنه تطبيق يوفر عددًا كبيرًا من الخيارات لتخصيص مؤشرات البطارية. يمكنك إضافة خط بطارية أعلى شريط الإشعارات ، ويمكنك إضافة دائرة مخصصة لمستوى البطارية حول فتحة الكاميرا ، ويمكنك أيضًا إضافة نص النسبة المئوية للبطارية إلى شاشتك لتسهيل الرؤية، وهو تطبيق مجاني ويحتوي على إعلانات.

8-تطبيق RealPlayer Mobile

بعد كل هذه السنوات ، أصبح RealPlayer متاحًا أخيرًا على نظام Android. في حين يبدو أن مشغل الفيديو هذا قد توقف عن الموضة ، إلا أنه يبدو أنه لا يزال لديه جمهور. يمكن لهذا التطبيق الاتصال بتطبيق RealPlayer لسطح المكتب الخاص بك لسهولة الوصول عن بُعد ، مما يسمح للمستخدمين بإحضار مكتبتهم في أي مكان ، ويتم دعم أجهزة Chromecast. للأسف ، يفتقر التطبيق إلى العديد من الخيارات التي تتوقعها من مشغل الفيديو ، مما يجعله لاعبًا مجردة لأي شخص ليس جزءًا من نظام RealPlayer البيئي.