نعي ودعاء ورسالة غامضة.. آخر كلمات سحر كامل قبل وفاتها

فوجئ جمهور الفنانة سحر كامل، التي رسمت البسمة على وجوه الجماهير رغم محدودية أدوارها، بخبر وفاتها عن عمر ناهز الـ51، إثر أزمة قلبية.

خبر الوفاة أعلنه الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث نشر رزق صورة لـ سحر كامل، وعلق قائلا: «توفيت إلى رحمة الله، صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي ودتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني».

وأضاف رزق: «السلام أمانة لأبويا ولكل الحبايب اللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل اللي فارقونا».

وبالتجول داخل حساب الفنانة الراحلة عبر «فيسبوك» نجد دعاء ورسالة غامضة.

وكانت آخر رسالة لها عبر «فيسبوك» قبل وفاتها بساعات كانت غامضة وغير مفسرة حتى الآن فكتبت: «واضح مالكش كلمة».

وقبل هذا البوست بـ3 أيام نشرت الفنانة الراحلة دعاء لوالديها قائلة «ارحم أبي وأمي بحق يوم الجمعة والأيام المفترجة دي واغفر لهم واجعل مثواهم الجنة»، وتفاعل معها متابعوها، متمنين الرحمة والمغفرة لوالديها التي لحقت بهما بعد الدعاء لهما بـ72 ساعة.

وقبل هذه التواريخ تنوعت منشورات سحر فقد نشرت يوم 26 يونيو قائلة «الكلاب تعوي والقافلة تسير وعلى الأصل دوَّر...»، وقبلها في 30 أبريل كتبت «حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد افترى.. ربنا على الظالم».

معلومات عن سحر كامل

سحر حاصلة على بكالوريوس تجارة، دخلت الفن بعد رفض شديد من أهلها.

ولفتت سحر الأنظار إليها خلال دورها في فيلم «الناظر» حيث جسدت دور عروس اللمبي، وقالت جملتها الشهيرة وقتها «وأنا مالي يا لمبي» والذي أصبح إفيه يتداوله الشباب حتى الآن، كما اشتهرت بعدد من الإيفيهات مع هنيدي أبرزها «إديني الحقنة بسرعة أرجوك محتاجة الجرعة»، في فيلم «وش إجرام».