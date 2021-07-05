«الممثلين» عن سحر كامل: «ليست عضوا ولا نعرف معلومات عن أيامها الأخيرة»

أكدت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان أشرف زكي، أنها ليس لديها معلومة بشأن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة سحر كامل، التي رحلت عن عالمنا اليوم، بشكلٍ مفاجئ.

وقال منير مكرم، لـ«الوطن»، إنّ النقابة ليس لديها علم بشأن موعد ومكان جنازة سحر كامل، متابعًا أنّ «سحر كامل ليست عضوة في كشوف النقابة».

موت مفاجئ.. سحر كامل «ماتت وهي نايمة»

وكانت مصادر مُقربة من سحر كامل، كشفت لـ«الوطن»، عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة سحر كامل، قائلة إنّ: «سحر كامل لم تكن تشكُ من أي متاعب صحية، وكانت تُمارس عملها الفني بشكلٍ طبيعي، وبينما دخل أبناؤها غرفتها، وجدوها فارقت الحياة ولفظت أنفاسها الأخيرة وهي نائمة».

سحر كامل تمر بأزمة شخصية في أيامها الأخيرة

وكانت «الوطن»، علمت أن سحر في أيامها الأخيرة، كانت تمر بأزمة شخصية بسبب بعض الشخصيات التي تعاملت معها بالسلب في حياتها، وأدخلتها في مشكلات جعلتها تبتعد عن الفن والتمثيل.

وأشار المصدر، إلى أن هذا الأمر جعل سحر كامل تعيش أيامها الأخيرة في حالة من الضيق والحزن، وهو ما كانت تترجمه عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك»، وكتبت منشورا قالت فيه: «الكلاب تعوي والقافلة تسير وعلى الأصل دور بس بلاش تدور على النت».

سيرة ومسيرة سحر كامل

سحر كامل، من مواليد محافظة القاهرة، وكان والدها مهندسا، ووالدتها مدرسة لغة إنجليزية، وتخرجت من كلية التجارة بجامعة عين شمس، واتجهت للتمثيل نظرًا لحبها له، تاركة المجال التي درسته.

وتألقت سحر كامل، أيضا في فيلم «جاءنا البيان التالي»، التي شاركت فيه مع الفنان محمد هنيدي وحنان ترك، وجسدت خلال الفيلم دور صاحبة منزل مشبوه، وعندما هجمت عليها الشرطة، قالت جملتها الشهيرة: «في إيه ده أنا كنت نايمة لوحدي»، ليجيبها محمد هنيدي: «يعني كنتي نايمة في بيت الطلبة».

ومن مشاهدها التي لا تُنسى أيضًا دورها مع الفنان محمد هنيدي في فيلم «وش إجرام»، حينما قالت: «اديني الحقنة بسرعة أرجوك محتاجة الجرعة».