ابن الزعيم عادل إمام يفتتح محل مكرونة بالساحل الشمالي «صور»

افتتح المخرج رامي إمام، ابن الزعيم عادل إمام، مطعم مكرونة خاص به فى الساحل الشمالي.

رامي إمام يفتتح مطعم

وكشفت عن هذا الأمر فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي، حيث هنأته من خلال صفحتها الخاصة على موقع انستجرام فقالت «ألف مبروك رامي إمام على افتتاح مطعمك الصيفي الجميل مكرونيتا فى الساحل».

وأضافت فاتن قائلة: «طعم الأكل مفيش ألذ من كدا مش هنبطل ناكل باستا من عندك».

كما نشرت فاتن موسى مجموعة من الصور الخاصة من افتتاح المطعم للفنان مصطفى فهمي مع رامي إمام وأيضا لمصطفى مع فريق العمل الخاص بالمطعم.

مسلسل فلانتينو

يذكر أن آخر أعمال المخرج رامي إمام مسلسل «فلانتينو» والذي قدمه مع الزعيم عادل إمام، كما شارك في العمل عدد آخر من الفنانين منهم داليا البحيري ودلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني وطارق الإبياري ومحمد الكيلاني وهدى المفتي ورانيا محمود ياسين وهو من تاليف أيمن بهجت قمر.

مسرحية بودي جارد

كما أنه عرض للمخرج رامي إمام مؤخرا عمل مسرحي اشترك فيه مع والده منذ سنوات طويلة ولكن تم عرضها لأول مرة من خلال منصة شاهد وهي مسرحية بودى جارد والذي شارك الزعيم فى بطولته وبجانبه رغدة وعزت أبو عوف ومصطفى متولى وسعيد عبد الغنى ونرمين ماهر وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف يوسف معاطى وسمير خفاجي.