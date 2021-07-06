8 حوافز مهمة في مبادرة إحلال وتجديد السيارات: تأمين وخصومات

كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات، عن إجراءات جديدة لزيادة المستفيدين من المبادرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

المبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز ليستفيد المواطن بسيارة حديثة موديل العام تعينه على مقتضيات حياته اليومية خاصة لسائقي التاكسي والميكروباص.

أبرز ما ذكره عوض عن الحوافز الجديدة للمبادرة نرصدها لكم كما يلي:

1-سيتاح التسجيل على الموقع الإلكتروني للميكروباص بدءا من الأسبوع المقبل.

2-يحصل المواطن على عدد من الحوافز داخل المبادرة يستطيع الحصول عليها في السوق الخارجية.

3-الحصول على تخفيضات في أسعار السيارات من الشركات المنتجة لها عن مثيلاتها بالسوق الخارجية.

4-الجهاز المصرفي منح المواطن عائدا ثابتا 3% على قيمة القرض المخصص لسداد قيمة السيارة بالكامل وهو عائد ثابت على مدة التقسيط حتى 10 سنوات حسب اختيار المواطن.

5-يحصل على وثيقتين تأمين أحدهم على السيارة ضد الحوادث والسرقة والحريق وغير ذلك والأخرى وثيقة تأمين على حياة المواطن حال وفاته أو حدوث مرض أو وفاة له ويحصل على هذه الوثائق بتخفيض 50% عن مثيلاتها في السوق الخارجية.

6-الحكومة ممثلة في وزارة المالية تمنح المواطن المشارك في المبادرة حافزا أخضر يسدد للشركة المنتجة للسيارات كمقدم للسيارة الجديدة نيابة عن المواطن ويقدر الحافز في السيارات الملاكي بمعدل 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه.

7-يقدر الحافز الأخضر في حالة التاكسي بـ20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه.

8-يقدر الحافز الأخضر في الميكروباص بنسبة 25% من قيمة السيارة بحد أقصى 65 ألف جنيه.