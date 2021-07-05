وزارة المالية: 80 ألف سيارة تستحق الدخول في مبادرة إحلال الميكروباص

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن مبادرة إحلال الميكروباص، الهدف منها هو أن يمتلك المواطن سيارة جيدة تعمل بالطاقة النظيفة، موضحًا أن المبادرة بدأت بالسيارات الملاكي والتاكسي، في شهر يناير الماضي، وصولًا إلى تلقي طلبات إحلال وتحديد الميكروباص في شهر يوليو الجاري.

80 ألف سيارة يحق لها مبادرة إحلال الميكروباص

وأضاف «عوض»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الإثنين، أنه طبقا لآخر الإحصائيات فإن عدد سيارات الميكروباص الموجودة في الشارع المصري، ويحق لها الإحلال حوالي 80 ألف سيارة، والمبادرة تمنح الميكروباص عدة حوافز وتيسييرات.

تيسيرات على المستفيدين

وتابع المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، أن المبادرة تمنح جميع المستفيدين تخفيضات في أسعار السيارات، يصل إلى حوالي 6%، إضافة إلى قرض بفائدة 3% فقط، تمتد فترة السداد من 7 سنوات إلى 10 سنوات.

وشدد على أن المبادرة تمنح المستفيد وثيقتين تأمين إحداهما على السيارة والأخرى على حياة المواطن، وهذه الوثائق مخفضة عن سعر السوق بحوالي 50%، كما تمنح الحكومة المواطن حافز أخضر عبارة عن 25% من سعر السيارة يدفع كمقدم، بحد أقصى 65 ألف جنيه.

شروط التقدم بطلب

وقالت وزارة المالية إن التقدم بطلب لإحلال «الميكروباص» يُشترط فيه أن يكون مر على صنع الميكروباص أكثر من 20 سنة، أو أكثر، وأن تكون رخصة صاحبه سارية، وعمره بين 21 سنة و65 سنة للتمتع بسعر فائدة مخفض، وإذا كان سنه أعلى من ذلك يجوز له المشاركة، ولكنه سيدفع قيمة السيارة الجديدة نقدًا.

ولفتت إلى أن هناك 3 شركات من الصناعة المحلية انضمت إلى المبادرة، وتقدم 3 أنواع من السيارات بأسعار مخفضة، حيث يتقدم صاحب السيارة القديمة بطلب على الموقع الإلكتروني للمبادرة، ويسجل بياناته الأساسية، ثم يرفع صورة من الرخصة والبطاقة ويختار نوع السيارة من «الماركات» المتاحة.