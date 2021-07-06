صندوق النقد: النمو في الدول النامية يعرقله بطء وتيرة التطعيم ضد كورونا

حذر صندوق النقد الدولي، من تباين خطير بين الدول المتقدمة والنامية في مدى تعافيها من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، خلال «منتدى باريس للسلام»، إن النمو القوي في دول غنية مثل الولايات المتحدة هو أمر سار، لكن النمو في الدول النامية يعرقله بطء وتيرة التطعيم.

وأضافت جورجيفا: «هذا خطر على النمو كما أنه خطر على الاستقرار والأمن العالميين»، داعية دول مجموعة العشرين لبذل المزيد من الجهود خلال اجتماع مدينة البندقية بإيطاليا في التاسع والعاشر من يوليو الجاري لبحث تقاسم جرعات لقاحات كورونا.

وقالت مديرة صندوق النقد، إن تعهد دول مجموعة السبع بالتبرع بمليار جرعة ليس كافيا، مضيفة: «نحن بحاجة إلى التصرف بمزيد من القوة».

من جانبها، عبرت رئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويلا ، عن مخاوفها، محذرة من مسار متباين للتعافي في ظل بطء وتيرة التطعيم في مناطق مثل أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا التي تشهد نموا بطيئا للغاية.

وفي سياق متصل، ارتفع الجنيه الإسترليني، أمس الاثنين، مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطط لإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل في وقت لاحق هذا الشهر، رغم قفزة الإصابات بالفيروس.

الأسترليني يصعد 0.20% إلى 1.3849 دولار مع إعلان جونسون عن خطط لإعادة فتح الاقتصاد

وبعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف أبريل الماضي، عند 1.3733 دولار الأسبوع الماضي، صعدت العملة البريطانية 0.20% إلى 1.3849 دولار في أواخر جلسة التداول.

وفي مقابل العملة الأوربية، ارتفع الاسترليني 0.15% إلى 85.66 بنس لليورو.

وأعلن جونسون، السماح للبالغين الذين جرى تطعيمهم بالكامل بالسفر إلى بلدان القائمة الصفراء دون الحاجة إلى عزل أنفسهم عند العودة، كما رفعت السلطات البريطانية، القيود عن إلزامية ارتداء الأقنعة الطبية في الأماكن العامة، باستثناء المستشفيات وأماكن الرعاية الصحية الأخرى.

وكان الأسترليني تلقى ضربة الأسبوع الماضي بعد أن تحذير «محافظ بنك انجلترا المركزي»، أندرو بيلي، من رد فعل مبالغ فيه على زيادة للتضخم في بريطانيا، وقال: إنه من المهم ضمان عدم تقويض التعافي بتشديد سابق لآونة للسياسة النقدية لأن الزيادة في التضخم من المرجح أن تكون مؤقتة.