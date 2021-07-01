صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الثانية في برنامج تمويل الأردن 

أعلنت وزارة المالية الأردنية، اليوم الخميس، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أنهى بنجاح المراجعة الثانية للأردن في برنامج التمويل الممتد بعد تحقيق جميع الأهداف المالية العامة.

وقالت الوزارة، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق على المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصندوق الممتد في الأردن.

ثقة صندوق النقد الدولي في الإصلاح الأردني

وأوضحت الوزارة، أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية للأردن، تشير إلى الثقة في زخم الإصلاح في الأردن واستقراره المالي، وذلك بعد أن احتفظت ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز مؤخرًا بالتصنيفات الائتمانية السيادية للأردن.

وبينت الوزارة أن الأردن أجرى إصلاحات في مجال إدارة الإيرادات الحكومية تهدف إلى تعزيزها واستدامتها بشكل أكثر عدالة عن طريق مكافحة التهرب الضريبي وسد ثغرات التهرب الضريبي بدلا من رفع أو فرض أي أعباء ضريبية جديدة.

صندوق النقد الدولي يشطب 1.4 مليار دولار ديون للسودان

وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن، أمس، أنّه قرّر شطب 1.4 مليار دولار من الديون المتأخّرة على السودان، ومنحه قرض جديد بقيمة 2.47 مليار دولار، في خطوة وصفتها الولايات المتّحدة بالتاريخية.

وقالت كارول بيكر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي المسؤولة عن السودان، خلال مؤتمر عبر الهاتف، إنّ الصندوق قرّر بعد موافقته على أهلية السودان للحصول على تخفيف لأعباء الديون من خلال المبادرة المعزّزة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وشطب 1.4 مليار دولار من مستحقّات الديون المتأخّرة على هذا البلد، وذلك حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وأضافت، أنّ صندوق النقد الدولي وافق أيضا على منح السودان قرض بقيمة 2.47 مليار دولار يمتدّ تنفيذه على ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وذلك بموجب التسهيل الائتماني الممدّد.

ولفت صندوق النقد الدولي، في بيان، إلى أنّ القرارات التي أصدرها الصندوق لصالح السودان «ستساعد هذا البلد على تقوية مرونته الاقتصادية، وتعزيز نموّ أكثر قوّة وشمولية، والحدّ من الفقر، ورفع مستويات المعيشة فيه».